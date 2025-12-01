Türkiye’de dev altın rezervi keşfedildi! 4 Milyar Dolar değerinde 41 tonluk rezerv KAP’A bildirildi

Ahlatcı Holding, Yozgat Sarıkaya’daki altın sahasında yürütülen sondaj çalışmalarının ardından dev bir rezerv tespit etti. KAP’a yapılan resmi bildirimde, yaklaşık 41 milyon ton potansiyel cevher kütlesinden 927 bin ons altın belirlendiği ve bunun bugünkü değerle en az 4 milyar dolara karşılık geldiği duyuruldu.

Türkiye’nin önde gelen altın üreticilerinden Ahlatcı Holding, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki maden sahasında yürütülen kapsamlı çalışmaların sonucunu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, UMREK standartlarına göre hazırlanan raporla birlikte sahadaki altın potansiyelinin 927 bin ons olarak hesaplandığı belirtildi. Bu miktarın, güncel piyasa değeri üzerinden bakıldığında en az 4 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade edildi.

56 SONDAJLA ORTAYA ÇIKARILDI: 41 MİLYON TON CEVHER POTANSİYELİ

Ahlatcı Altın İşletmeleri’ne ait 201200128 numaralı ruhsat sahasında yürütülen jeolojik modelleme; detaylı haritalama, doğrultu-eğim ölçümleri ve toplam 56 sondajın analizine dayanıyor. Raporda:

41.181 milyon tonluk potansiyel cevher kütlesi,

Ortalama 0,70 g/t tenör,

Ortalama 2.70 yoğunluk değerleriyle hesaplandığı bilgisi yer aldı.

Bu kapsamlı çalışma ile sahada yalnızca altın miktarının değil, cevherleşmenin jeolojik kontrol mekanizmalarının da net biçimde ortaya konduğu vurgulandı.

DEĞER 4 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

UMREK-2023 kodlu arama hedef raporuna göre belirlenen 927 bin ons altının bugünkü karşılığı yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde. Holding, bu rezervin henüz “arama hedefi” düzeyinde olduğunun altını çizerek, daha ileri sondajların ardından rezerv raporunun da açıklanacağını bildirdi.

YOZGAT’TAKİ DİĞER ALTI MADEN SAHASINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ahlatcı Holding’den yapılan açıklamada yalnızca Sarıkaya sahasına ilişkin raporun tamamlandığı, Yozgat genelindeki diğer altı maden ruhsatı için de çalışmaların başladığı aktarıldı. Firmadan gelecek dönemde her saha için ayrı raporların paylaşılacağı duyuruldu.

ALTIN ÜRETİMİ İÇİN TESİS KARARI REVİZE EDİLDİ

Daha önce maden sahasına özel bir işletme tesisi kurulmasına yönelik yatırım kararı alınmıştı. Ancak maliyetlerin düşürülmesi ve üretim sürecinin hızlandırılması amacıyla, cevherin bölgeye yakın mevcut bir tesiste işlenmesine karar verildi.

AHLATCI HOLDİNG ALTIN MADENCİLİĞİNDE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Holding, KAP açıklamasında madencilik faaliyetlerini stratejik bir büyüme alanı olarak gördüğünü belirterek, altın üretimi başta olmak üzere sektörde yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine devam edileceğini açıkladı.

