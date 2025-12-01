ahsap mobilya
MENÜ ☰
Esentepe Avrupa Konutları
Kartal Gazetesi » Spor » Mourinho eski öğrencisini istiyor! Filip Kostic için Benfica iddiası

Mourinho eski öğrencisini istiyor! Filip Kostic için Benfica iddiası



Ağustos 2025’te Fenerbahçe’den ayrılarak ülkesine dönen ve Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Ünlü teknik adamın, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Filip Kostic’i yeniden kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. Portekiz basını ve İtalyan kaynaklar, Kostic’in Benfica’nın transfer listesine eklendiğini öne sürdü.

BENFICA GEÇEN YAZ DA İLGİ GÖSTERMİŞTİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre Mourinho, kulüp yönetimine Kostic’in ismini verdi ve transfer listesine eklenmesini istedi.
Benfica’nın geçtiğimiz yaz da Sırp futbolcuyla ilgilendiği ancak şartların oluşmaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.

KOSTİC’İN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Juventus ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki Filip Kostic’in bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek olması Benfica için önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.

BU SEZON 10 MAÇTA 2 GOL – 1 ASİST

Juventus formasıyla bu sezon 10 karşılaşmaya çıkan Kostic, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcunun istikrarlı yapısı, Mourinho’nun onu yeniden kadroda görmek istemesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

FENERBAHÇE DÖNEMİ: 35 MAÇTA 11 SKOR KATKISI

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla 35 maçta 2 gol ve 9 asist üreterek 11 skor katkısı sağladı.
Mourinho’nun kendisini “eski öğrencisi” olarak gördüğü Kostic’e yönelmesinin sürpriz olmadığı değerlendiriliyor.,

Kaynak: Haber Merkezi

📆 01 Aralık 2025 Pazartesi 17:34   ·   💬 0 yorum   ·  
Esentepe Avrupa Konutları

KARTAL'DA HAVA

İSTANBUL

BLOG

YENİ SAYI
Kayakla Atlama Olimpiyat Sporcusu Milli Kayakçı Fatih Arda İplikçioğlu’nun kayak takımları kayboldu

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

BAĞLANTILAR

ak parti İstanbul’da oldu istanbul ve Cumhurbaşkanı son İstanbul'da yapıldı yaralı kaza baskani bir bulundu çıkan Gökhan Yüksel Kartal'da yeni kartalda cikti kamerada Tuzla'da Oldu. tarafından baskan için belediyesi chp istanbulda otomobil GÜNCEL yangin yakalandı maltepe Kartal’da etti kartal ile araç ak Belediye kartal belediyesi kartal belediye başkanı İstanbul İBB