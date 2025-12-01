Pitbull saldırısı Ankara’yı ayağa kaldırdı: Bakan Yerlikaya duyurdu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşanan pitbull saldırısında yaralanan 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk kardeşler hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren pitbull cinsi köpeğin sahibi T.Ö.E., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, köpeğin karantinaya alınarak belediyeye teslim edildiğini duyurdu.

SALDIRI ANI: ASANSÖR KATINDA KORKU DOLU DAKİKALAR

Olay, pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin apartmanlarına girdiği sırada meydana geldi. Anne Belkız Öztürk, iki çocuğuyla asansörle dairelerine çıktığı esnada komşulara ait pitbull cinsi köpek bir anda kapıdan çıkarak çocuklara saldırdı.

Saldırı sonucunda 1,5 yaşındaki Efe yüzünden, 5 yaşındaki Doğa ise göğsünden yaralandı. Ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ancak yoğun bakımda gözetim altında tutuldukları öğrenildi.

BABA ÖZTÜRK: “YÜZÜNE BAKAMIYORUM, NEFES ALAMIYORUM”

Yaşanan dehşeti anlatan baba Adem Öztürk, olayı gözyaşlarıyla anlatarak saldırının çocuklarında derin izler bıraktığını söyledi.

“Gördüğüm zaman nefes alamıyorum. Bu insanların ceza almasını istiyorum, yoksa oğlumun yüzüne bakamam” diyen Öztürk, apartman sakinlerinin daha önce de köpek için defalarca şikâyette bulunduğunu, ancak sonuç alınamadığını belirtti.

SAHİP TUTUKLANDI, KÖPEK KARANTİNAYA ALINDI

Saldırgan köpeğin sahibi T.Ö.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pitbull cinsi köpek ise Etimesgut Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınarak karantinaya götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklama kararını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Doğa ve Efe yavrularımıza saldıran pitbullun sahibi mahkemece tutuklanmıştır. Köpek karantinaya alınmıştır. Çocuklarımıza acil şifalar diliyorum.”

