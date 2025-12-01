Yaş prim tablosu yeniden şekillendi! 2000 sonrası SGK’lılara KADEMELİ EMEKLİLİK geliyor

EYT’den yararlanamayan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son durumu merak ediyor. 1999–2008 arası sigorta girişi bulunanlar için umut doğuran iddialar gündemdeyken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dan konuyu netleştiren açıklamalar geldi.

Emeklilik sisteminde EYT sonrası oluşan yeni beklentilerin odağı, bu kez 9 Eylül 1999–30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar oldu. Kamuoyunda uzun süredir konuşulan “kademeli emeklilik” düzenlemesine ilişkin çeşitli iddialar gündemi meşgul ederken, milyonlar düzenlemenin ne zaman geleceğini ve kendilerini kapsayıp kapsamayacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teknik çalışma yürüttüğüne dair haberler sıkça gündeme gelirken, Bakan Vedat Işıkhan’ın son açıklamaları tartışmalara yeni bir çerçeve çizdi.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ ARTIYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik planlamasında büyük bir dönüşüm yaşandı. Bu kez EYT kapsamı dışında kalan, özellikle 1999–2008 arası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, kendileri için de benzer bir düzenlemenin olup olmayacağı sorusuna yanıt arıyor. İddialara göre Bakanlık bünyesinde bu kesimi kapsayan alternatif modeller değerlendiriliyor.

BAKAN IŞIKHAN: “SİSTEMDE GENEL BİR DEĞİŞİKLİK PLANLAMIYORUZ”

Konuyla ilgili en net açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Işıkhan, katıldığı yayında emeklilik sisteminin temel parametrelerinde bir değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Emeklilik için gerekli prim ve yıl şartlarında herhangi bir değişiklik planlamıyoruz. Mevcut yapının sürdürülebilirliği ve aktüeryal denge bizim önceliğimizdir.”

Bakan’ın bu sözleri, yeni düzenlemeye dair beklentilerin ihtiyaç duyduğu resmi teyidi sağlamasa da, çalışmalara ilişkin belirsizliği bir ölçüde giderdi.

EYT SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK TARTIŞMASI GENİŞLİYOR

EYT sonrası ortaya çıkan yeni tablo, milyonların emeklilik hakkına erişimini yeniden gündeme taşıdı. Bu nedenle kademeli emeklilik sistemi özellikle 1999 sonrasında sigorta girişi bulunanlar için bir “umut kapısı” olarak görülüyor. Ancak düzenlemenin kapsamı, uygulanma şekli ve yürürlüğe girme ihtimali konusunda net bir takvim yok.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik; belirli bir yaşa ve prim gününe kademeli olarak ulaşan sigortalılara aşamalı geçişle emeklilik hakkı tanıyan bir model olarak biliniyor. Dünyada çeşitli örnekleri bulunan bu sistem, Türkiye’de uygulanırsa sigorta başlangıç tarihine göre farklı yaş ve prim basamakları oluşturulabilir. Ancak mevcut durumda resmi bir taslak bulunmuyor.

GÖZLER BAKANLIKTA, BEKLENTİ SÜRÜYOR

Milyonların yakından takip ettiği kademeli emeklilik tartışması, Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına rağmen gündemden düşmüş değil. Çalışma Bakanlığı’nın ilerleyen dönemde nasıl bir yol haritası çizeceği merakla beklenirken, özellikle 2000 sonrası sigorta girişi bulunanlar düzenlemenin kapsamına girip girmeyeceklerine dair somut bir adım bekliyor.

