Sakın evinize sokmayın! Dekoratif şömine bomba gibi patladı: 41 yaşındaki kadın yaralandı

İstanbul Beykoz’da yaşanan olay, dekoratif amaçlı kullanılan bioethanol şöminelerin tehlikesine dikkat çekti. Arkadaşlarıyla misafirlikte olan Derya Yavaş, masanın üzerindeki küçük bir şöminenin aniden bomba gibi patlamasıyla alevlerin içinde kaldı. Vücudunun yüzde 30’u yanan kadın, yaşadığı acı dolu anları anlatırken, bu ürünlerin ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

BİR ANDA PATLADI: “ALEV ALEV YANIYORDUM”

24 Kasım gecesi yaşanan olayda, dekoratif şöminenin sönmesinin ardından içine yakıt eklenmek istendi. Haznenin yeterince soğumadığı iddia edilirken, yakıt ekleme sırasında şömine büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamaya en yakın noktada oturan Derya Yavaş, alevlerin üzerine sıçramasıyla ağır şekilde yaralandı. Gövde ve kol bölgesinde ciddi yanıklar oluşan kadın, önce çevre hastaneye ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne götürüldü.

“Alev alev yanıyordum, eşim koşana kadar ne olduğunu anlayamadım” diyen Yavaş, birkaç dakika önce internet üzerinden benzer bir ürün bakıyorken böylesine bir patlamanın yaşanmasının şokunu yaşadığını söyledi.

KÜÇÜK BİR ÜRÜN EVİ ALEV TOPUNA ÇEVİRDİ

Bioethanol şöminenin patlaması sadece yaralanmayla sınırlı kalmadı. Yaklaşık 20 metrekarelik alan tamamen yandı; isler dört katlı binanın en üst katına kadar ulaştı.

“Hem ortam hem eşyalar bir anda yandı. Suyla söndürmek imkânsızdı” diyen Yavaş, yangının ancak yangın söndürme tüpüyle kontrol altına alınabildiğini belirtti.

YANIK MERKEZİ: “HER AY 2-3 AĞIR VAKA GELİYOR”

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, bu tür dekoratif şömine patlamalarının sanıldığı kadar nadir olmadığını söyledi.

“Her ay en az 2-3 ağır yaralı alıyoruz. Yakıt ekleme sırasında alev alan, söndürülmesi zor ürünler bunlar. Çok dikkatli kullanılmalı” diyerek vatandaşları uyardı.

Turan, yanıklarda ilk müdahalenin hayati olduğunu vurguladı: “En az 15-20 dakika musluk altında yıkamak gerekir. Erken müdahale iz kalma riskini azaltır.”

YAVAŞ’TAN UYARI: “KİMSE EVİNE SOKMASIN”

Yaşadığı dehşetin ardından evine dönen Yavaş, hem fiziksel hem psikolojik olarak zor bir süreç yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Birkaç dakika önce sipariş vermek üzereydim. Çok masum görünen küçücük bir ürün, hayatımızı kabusa çevirdi. Kimse bunları evine sokmasın gerçekten çok tehlikeli.”

Kaynak: Haber Merkezi