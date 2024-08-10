Lilith Kimdir? Şahmaran Dizisi Sonrası Merak Konusu Oldu

Netflix’te Şahmaran 2. sezonu ile yayınlandı. Şahmaran dizisinin yeni sezonunda en çok merak edilen ise Lilith karakteri oldu.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Şahmaran dizisi, yeni sezonu ile netflix’te izleyici karşısına çıktı. İlk sezonu ile izlenme rekorları kıran dizinin 2. Sezonu da Çok beğenildi. Ancak Şahmaran dizisinde bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dizide sık sık geçen Lilith efsanesi merak konusu oldu. Yaratılan ilk kadın olarak bilinen Lilith ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Netflix’in popüler dizisi Şahmaran, ikinci sezonuyla birlikte izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizide yer alan Lilith karakteri, özellikle mitoloji ve efsanelere meraklı olan izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Lilith kimdir? Lilith efsanesi nedir? İşte bu efsanevi karakterin hikayesi…

LİLİTH EFSANESİ NEDİR?

Lilith, İbranilerin eski inanışlarına göre Adem’in ilk eşi olarak bilinir. Tevrat’ta açıkça yer almasa da, birçok Musevi dini kaynağında Lilith, Adem’in Havva’dan önceki eşi olarak geçer.

Yaratılışı: Lilith, Adem ile aynı anda ve aynı topraktan yaratılmıştır. Bu durum, Lilith’in kendisini Adem’e eşit görmesine yol açar. Ancak Adem’in üstünlüğünü kabul etmeyen Lilith, onunla birlikte olmayı reddeder.

Kaçışı ve İsyanı: Adem’in ısrarlarına karşı büyü yaparak kaçar ve Kızıldeniz’e sığınır. Burada cinlerle birlikte olduğu söylenir. Tanrı tarafından gönderilen üç melek, Lilith’i geri dönmeye ikna etmeye çalışır, ancak Lilith, geri dönmeyi reddeder. Melekler, her gün bir çocuğunu öldüreceklerini söylemelerine rağmen Lilith kararından vazgeçmez.

Çocuklara Yönelik Tehdit: Efsaneye göre, Lilith daha sonra Adem ve Havva’nın soyundan gelen çocukları öldürmeye başlar. Özellikle yeni doğan erkek çocuklarını doğduktan sonra 8 gün içinde, kız çocuklarını ise 20 gün içinde öldürmeye çalıştığı anlatılır.

LİLİTH’İN MİTOLOJİDEKİ YERİ

Lilith, zamanla farklı mitolojilerde farklı formlarda karşımıza çıkar. Sümer, Babil ve Pers mitolojilerinde kötü bir dişi karakter, baykuş ya da yılan olarak tasvir edilir.

Erkeklere Yönelik İnanış: Bir inanışa göre Lilith, geceleri erkeklerin rüyalarına girerek onlara erotik rüyalar gösterir ve spermlerini çalar. Bu spermleri kötü yaratıklar doğurmak için kullandığına inanılır.

TÜRK MİTOLOJİSİNDE LİLİTH

Türk mitolojisinde Lilith’e benzer bir figür, “Albastı” veya “Al Karısı” olarak bilinir.

Lohusa Kadınlar ve Ritüeller: Lohusa kadınları korumak için Kur’an konulması, kırmızı kurdele takılması ve yalnız bırakılmamaları gibi gelenekler, Al Karısı’nın kötü etkilerinden korunmak amacıyla yapılan ritüellerdir. Bu inanışa göre, Al Karısı, lohusa kadınları ve yeni doğan bebekleri hedef alır.