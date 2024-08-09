Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’den Ayrıldı! İşte Yerine Gelecek İsim

Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardan beri sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldı. Peki Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim oldu?

Kenan İmirzalıoğlu, 2019 yılından bu yana sunucu koltuğunda oturduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldı. Ünlü oyuncunun yeni sezonda sunuculuk yerine oyunculuğa odaklanmak istediği öğrenildi. Peki Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine kim geçti? Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim oldu?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’İN YENİ SUNUCUSU KİM?

Kenan İmirzalıoğlu ayrılığının ardından Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu da belli oldu. Oktay Kaynarca yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenecek. Yaz aylarında ATV’de yarışma programını sunan Oktay Kaynarca oyunculuğun ardından bu alanda da deneyim kazanmıştı.