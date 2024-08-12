Türkiye’den Yangınla Mücadele Eden Yunanistan’a Destek

Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan yangına müdahale devam ederken Türkiye’den de destek gidiyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Hem mevsim koşulları hem de ülkenin kısıtlı imkanları nedeniyle müdahalelerin yetersiz kalması nedeniyle Türkiye’de Yunanistan’a yardım teklifinde bulundu.

2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VE 1 HELİKOPTER GİDİYOR

Yunanistan daha önce Türkiye’nin yardım teklifini reddetmişti. Ancak yangının hala kontrol altına alınamamış olması nedeniyle bu defa yardım teklifi kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Atina’da devam eden yangına müdahale amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin gönderileceğini açıkladı.

Keçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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“Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.”