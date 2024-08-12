Türkiye’den Yangınla Mücadele Eden Yunanistan’a Destek

Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Hem mevsim koşulları hem de ülkenin kısıtlı imkanları nedeniyle müdahalelerin yetersiz kalması nedeniyle Türkiye’de Yunanistan’a yardım teklifinde bulundu.
Yunanistan daha önce Türkiye’nin yardım teklifini reddetmişti. Ancak yangının hala kontrol altına alınamamış olması nedeniyle bu defa yardım teklifi kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Atina’da devam eden yangına müdahale amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin gönderileceğini açıkladı.
Keçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.”
İlgili Haberler
Japonya’da Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 ve Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. Japonya, bugün ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. İlk olarak Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, hemen ardından Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. […]
Çin’de Dış Ticarette İnovasyon ve Büyüme zirvesi yapıldı. Zirvede Türkiye’den Çin Türk Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç bir sunum yaptı. Dernek Başkanı Barış Ariç Çin’de Türkiye’ye bakışın değiştiğini özellikle büyük firmaların Türkiye yatırımlarını açıklamalarından sonra Türkiye’de daha fazla Çinli firma göreceğini söyledi. Çin’in önemli teknoloji şirketlerinin bir araya gelerek düzenlediği Dış Ticarette İnovasyon ve Büyüme […]
Serviço de Bartender em SP: Excelência em Coquetelaria para Casamentos, Aniversários e Eventos Corporativos Em São Paulo, a cidade que nunca dorme, a celebração de momentos especiais merece um toque de sofisticação e sabor. Seja em um casamento dos sonhos, um aniversário inesquecível ou um evento corporativo de sucesso, a presença de um serviço de […]
Türkiye’nin, 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren rekor sayıdaki takas operasyonunda oynadığı rol, Rus basınında geniş yankı uyandırdı. Son yılların en büyük takas operasyonu olarak nitelendirilen bu olay, farklı gazeteler ve haber ajansları tarafından detaylı bir şekilde ele alındı. Türkiye’nin ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren geniş […]