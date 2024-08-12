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Suriye’de Şiddetli Deprem

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Son dakika… Suriye’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Humus kenti yakınlarında yaşandığı öğrenilirken yerin 5.9 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Depremde can ya da mal kaybı olmadı.

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Merve Aydın
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