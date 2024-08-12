Suriye’de Şiddetli Deprem

Dünyadan 31 Temmuz 2024

Hamas lideri Heniyye’in İran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, ‘Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır’ denildi. Hamas lideri Heniyye İran’da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti. Bu suikast dünya genelinde geniş Yankı uyandırırken Bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Rusya […]