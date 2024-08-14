Mark Zuckerberg Evinin Arka Bahçesine Eşinin Heykelini Yaptırdı

Dünyanın en ünlü teknoloji girişimcilerinden Mark Zuckerberg, bu kez teknolojik bir yenilikle değil, sanatsal bir jestle gündeme geldi. Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi dev sosyal medya platformlarının çatı şirketi Meta’nın CEO’su, eşi Priscilla Chan için özel bir heykel yaptırdı. Bu sürpriz heykel, Zuckerberg’in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı ve kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı.
40 yaşındaki milyarder Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’in heykelini evlerinin arka bahçesine yerleştirdi. Ünlü sanatçı Daniel Arsham tarafından tasarlanan heykel, Chan’i rüzgarda savrulan gümüş bir giysi içinde tasvir ediyor. Zuckerberg, bu anlamlı eseri sosyal medya hesabında paylaştı ve altına “Eşinin heykelini yapma geleneğini geri getiriyoruz” notunu düştü.
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