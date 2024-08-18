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Icardi’den Fenerbahçe’ye Olay Gönderme

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Fenerbahçe’nin İzmir’de puan kaybetmesi sonrasında Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi’den gönderme gecikmedi.

İzmir’de Göztepe ve Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maç 2-2 bitti. Fenerbehçe’nin puan kaybetmesinin ardından Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de boş durmadı. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye gönderme yapan Icardi, gündeme oturdu.

Süper Lig’in 2. Haftasında oynanan Göztepe – Fenerbahçe maçında ilginç  anlar yaşandı. Olaylı maç, 2-2 sona ererken Fenerbahçenin puan kaybı sonrası Icardi’den flaş paylaşım geldi. Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı sosyal medya hesabından artık klasikleşen uyku pozunu paylaşarak ”İyi geceler Aslanlar” notunu düştü.

Icardi’nin bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçeli taraftarlar ise Icardi’ye tepki gösterdi.

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Merve Aydın
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