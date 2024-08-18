Icardi’den Fenerbahçe’ye Olay Gönderme

Spor 16 Ağustos 2024

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’den ayrılıyor. Transfer kesinleşti, yıldız futbolcu rekor bonservis bedeli ile İngiltere’ye gidiyor. Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ayrılığı kesinleşti. Bir süredir İngiltere’ye gideceği konuşulan genç futbolcu kararını verdi. Milli yıldız, rekor bedelle transfer olmaya hazırlanıyor. Rakam öyle büyük ki, Ferdi Kadıoğlu en yüksek bonservis bedeliyle Avrupa’ya giden Türk futbolcu olarak da tarihe geçecek. Fenerbahçe’de ayrılık […]