Icardi’den Fenerbahçe’ye Olay Gönderme

İzmir’de Göztepe ve Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maç 2-2 bitti. Fenerbehçe’nin puan kaybetmesinin ardından Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de boş durmadı. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye gönderme yapan Icardi, gündeme oturdu.
Süper Lig’in 2. Haftasında oynanan Göztepe – Fenerbahçe maçında ilginç anlar yaşandı. Olaylı maç, 2-2 sona ererken Fenerbahçenin puan kaybı sonrası Icardi’den flaş paylaşım geldi. Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı sosyal medya hesabından artık klasikleşen uyku pozunu paylaşarak ”İyi geceler Aslanlar” notunu düştü.
Icardi’nin bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçeli taraftarlar ise Icardi’ye tepki gösterdi.
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