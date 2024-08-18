Tuzlaspor’dan Ali Koç’a Olay Sözler: Pembe Ali Madara Oldu

Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası olaylar Durulmuyor. TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe başkanı Ali Koç için olay ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında Göztepe, Fenerbahçe’yi konuk etti. Maçın 2. Yarısının ilk dakikalarında Fenerbahçe başkanı Ali Koç tribünlere gitmek istediği sırada saldırıya uğradı ve yere düştü.

Maç öncesinde de başlayan olaylar nedeniyle birçok Fenerbahçe taraftarı stadyuma girememişti. Ali Koç’un sarı lacivertli taraftara destek olmak amacıyla tribüne gittiği iddia edilirken Göztepe taraftarları ise kendisine şişe ve yabancı madde ile saldırdı.

Aynı zamanda ev sahibi kulübün saha içi görevlileri ve Ali Koç’un korumaları arasında da arbede çıktı. Bu sırada bir Göztepe görevlisi Ali Koç’u arkadan iterek yere düşmesine sebep oldu. Karşılaşma ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrası tartışmalar sosyal medyaya taşınırken TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor’un paylaşımı ise sosyal medyaya damga vurdu.

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Tuzlaspor, beraberlik için Göztepe’yi tebrik ederken Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a yönelik ise “Pembe Ali madara oldu. Pembe Ali’nin düştüğü pozisyon net penaltıdır” ifadelerini kullandı.