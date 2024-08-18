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Fransız Sinemasının Efsanevi İsmi Alain Delon Hayatını Kaybetti

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Fransız sinemasının altın çağının yıldızlarından Alain Delon, 88 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu, Douchy’deki evinde ailesi ve sevdiklerinin yanında huzur içinde yaşamını yitirdi.

Fransız sinemasının en parlak yıldızlarından biri olan Alain Delon, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Sinema dünyasının efsanevi isimlerinden biri olarak kabul edilen Delon’un vefatı, sinema dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Üç çocuğu tarafından yapılan açıklamada, Delon’un hastalıkla uzun bir mücadele sonrasında hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Alain Delon’un çocukları Alain Fabien, Anouchka ve Anthony tarafından AFP ajansına yapılan açıklamada, “Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy’deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu,” ifadelerine yer verildi. Aile, bu zor süreçte mahremiyet talebinde bulundu.

2019 yılında felç geçiren Delon’un sağlık durumu son yıllarda giderek kötüleşmişti. Fransız medyasına göre, oyuncunun açıklanmayan başka ciddi sağlık sorunları da bulunuyordu. Delon, son yıllarını ailesiyle birlikte huzur içinde geçirdi.

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ÇOCUKLARI MİRAS KAVGASINA TUTUŞMUŞTU

Delon’un kötüleşen sağlığı, çocukları arasında miras anlaşmazlıklarına neden olmuştu. Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka’yı babalarını manipüle etmekle suçlarken, Anouchka ise kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre’ye taşınmalarını engellediklerini iddia etmişti. Aile arasındaki bu anlaşmazlık, kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Alain Delon, 2019 yılında Cannes Film Festivali’nde son kez kamuoyunun önüne çıkmış ve burada Fahri Altın Palmiye ödülüne layık görülmüştü. Bu ödül, onun sinema dünyasına olan katkılarının bir sembolü olarak kabul edildi.

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Merve Aydın
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