İran’da Bermuda Şort Giyen Kişi Gözaltına Alındı

İran’da, yeni yasa tasarısı ile beraber kadınların ardından erkeklerin de giyimine müdahale edilmesi söz konusu oluyor. Yeni yasa tasarısı daha yürürlüğe bile girmeden ilk örneği İran’ın başkenti Tahran’da yaşandı. Hava sıcaklığının 45 derece olduğu Tahran’da, 35 yaşındaki bir kişi Bermuda şort giyip dışarı çıktığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından ters kelepçe ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi polis ekipleri tarafından darp edildi.
Dünya basınında da Gündem olan olayda, yeni yasa tasarısı henüz yürürlüğe girmeden uygulamanın başlaması dikkat çekti. Yasa tasarısının kabul edilmesiyle birlikte artık kadınlarla birlikte Erkekler de kamusal alanda ne giydiklerine dikkat etmek zorunda kalacak.
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