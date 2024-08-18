İran’da Bermuda Şort Giyen Kişi Gözaltına Alındı

İran’da kadınların ardından erkekler içinde kılık kıyafetle ilgili gözaltılar başladı. Öyle ki 45 derece sıcakta Bermuda şort giyen bir kişi gözaltına alındı.

İran’da, yeni yasa tasarısı ile beraber kadınların ardından erkeklerin de giyimine müdahale edilmesi söz konusu oluyor. Yeni yasa tasarısı daha yürürlüğe bile girmeden ilk örneği İran’ın başkenti Tahran’da yaşandı. Hava sıcaklığının 45 derece olduğu Tahran’da, 35 yaşındaki bir kişi Bermuda şort giyip dışarı çıktığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından ters kelepçe ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi polis ekipleri tarafından darp edildi.

YASA HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ

Dünya basınında da Gündem olan olayda, yeni yasa tasarısı henüz yürürlüğe girmeden uygulamanın başlaması dikkat çekti. Yasa tasarısının kabul edilmesiyle birlikte artık kadınlarla birlikte Erkekler de kamusal alanda ne giydiklerine dikkat etmek zorunda kalacak.