Milli Okçumuz Mete Gazoz Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 olimpiyatlarında milli okçumuz Mete Gazoz, 5-1 geri düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşle müsabakayı kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen olimpiyatlarda sporcularımızın başarıları devam ediyor. Milli okçumuz Mete Gazoz, bu sabah saatlerinde klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşı karşıya geldi.

METE’DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşmada Fransız sporcu ilk seti 29-25, 2. Seti ise 28 28 berabere bitirdi. Fransız sporcu 3 seti ise 27-26 kazandı Ve 5-1 öne geçti. Ancak milli sporcumuz Mete Gazoz müsabakayı bırakmadı. Mete muhteşem bir geri dönüşle 4 ve 5. Setleri 29-28’lik skorla kazanarak durumu 55’e getirdi. Beraberlik sonrası yapılan son atışlarda ise Mete 10 atarken rakibi 9 attı. Böylece milli sporcumuz Mete Gazoz büyük bir geri dönüşle adını çeyrek finale yazdırdı.