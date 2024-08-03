Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa Maçı Öncesi Olaylar Çıktı! Süper Kupa Finali Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Spor 02 Ağustos 2024

Galatasaray’ın yıldızı Icardi, Instagram paylaşımı ile sevenlerini korkuttu. Hastane yatağında ve burnunda hortumla fotoğrafını paylaşan Icardi, “Wanda Nara yüzünden yataklara düştü” dedirtti. Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile ayrılığının ardından bu kez sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bir kez daha üzdü. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu […]