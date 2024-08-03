Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa Maçı Öncesi Olaylar Çıktı! Süper Kupa Finali Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Turkcell Süper Kupa bugün İstanbul’da sahibini buluyor. Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Süper Kupa finali öncesinde Olimpiyat Stadı çevresinde taraftarlar arasında olaylar çıktı. Peki Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak?
2023 2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Heyecan doruğa çıkarken karşılaşma öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Maç için olimpiyat Stadı’na gelen taraftarlar adeta birbirine girdi. Peki Süper Kupa finali saat kaçta oynanacak? Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta?
Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı 3 Ağustos Cumartesi bugün 20.45’te başlayacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma, ATV’den canlı olarak ekranlara gelecek.
Futbol severlerin heyecanla beklediği galatasaray-beşiktaş Süper Kupa finali muhtemel 11’ler şöyle:
Galatasaray: Muslera, Kaan-Nelsson-Abdülkerim-Köhn, Torreira-Kerem Demirbay, Ziyech-Mertens-Zaha, Icardi
Beşiktaş: Mert, Svensson-Paulista-Colley-Masuaku, Al Musrati-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile
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