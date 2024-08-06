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Sergen Yalçın’ın Yeni Adresi Belli Oldu! Sürpriz Karar

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Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni adresi belli oldu. Suudi Arabistan ekibi ile görüşmelere başlayan Yalçın’ın anlaşmada son aşamada olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig kulübü Antalyaspor’dan ayrılan Sergen Yalçın, bu ayrılık sonrasında yeni bir kulüple anlaşma yapmamıştı. Bugün spor gündemine son dakika olarak düşen iddiaya göre Sergen Yalçın, Suudi Arabistan’a gitmeye hazırlanıyor. Ünlü teknik adamın bir Suudi Arabistan kulübü ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN’DAN YENİ ANLAŞMA

Sergen Yalçın’ın, yeni sezonda bir Suudi Arabistan kulübü ile anlaşma sağlayacağı konuşuluyor. Ünlü teknik adamın görüşmeleri menajeri aracılığıyla yürüttüğü iddia edilirken sözleşmenin 2 yıl olarak planlandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Ancak, Sergen Yalçın’ın hangi takım ile masaya oturduğu gizli tutuluyor.

ANTALYASPOR’DAN AYRILMIŞTI

Sergen Yalçın, geçen sezon Süper Lig’de çalıştırdığı Antalyaspor’dan sezon sonunda ayrılmıştı. Ayrılık kararını açıklayan Yalçın, “Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık.” ifadelerini kullanmıştı.

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