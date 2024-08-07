Beşiktaş Süper Lig’den Sol Bek Alıyor! Genç Futbolcu İçin Tüm İmkanlar Devrede

Beşiktaş takıma alacağı sol beki Süper Lig’de buldu. 18 yaşındaki genç futbolcu için devreye girildi. Anlaşmada sona gelinmek üzere.

Süper Lig’de Geçtiğimiz sezon kötü bir sezon geçiren Beşiktaş buna rağmen Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile sezonu kapatmayı başardı. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan siyah beyazlılar takıma sol bek katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’ın aradığı sol bek ise Süper Lig’de bulundu.

Kasımpaşa’da forma giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan için harekete geçen kara kartallar, genç futbolcuyu kadroya katmak için takımı ile masaya oturdu.

18 yaşındaki yetenekli futbolcu için Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da onay verdi. Kasımpaşa ve Beşiktaş arasında pazarlıklar başlarken Siyah beyazlı takımın para ve takas içeren bir teklif hazırladığı ortaya çıktı.

İLK GOLÜNÜ 16 YAŞINDA ATTI

Yasin Özcan, Süper Lig’de 2022-2023 sezonunda henüz 16 yaşındayken Kasımpaşa’nın Başakşehir’e karşı oynadığı karşılaşmada ilk golünü kaydetti.

Kasımpaşa yönetiminin de transfere sıcak baktığı ancak teknik direktör Sami Uğurlu’nun bu konuda Son kararı vereceği öğrenildi. Süper Lig’de 2 sezon boyunca forma giyen 18 yaşındaki futbolcu toplamda 56 maçta oynadı ve 4 gol ile 2 asistlik bir performansa imza attı.