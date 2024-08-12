Mourinho’dan Galatasaray’ı kızdıracak gönderme

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho, Lille maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Okan Buruk ile ilgili konulan Mourinho, Galatasaray’ı kızdıracak ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Lille maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho, Okan Buruk’a ve Galatasaray’a göndermeler yaptı.

Fenerbahçe, yarın akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında sahasında Lille’i ağırlayacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe’nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ve Okan Buruk hakkında yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

MOURİNHO’DAN OKAN BURUK’A ELEŞTİRİ

Mourinho, yaptığı açıklamalarda Süper Lig’deki hakem kararlarına atıfta bulunarak, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un saha kenarındaki davranışlarını eleştirdi. “Emin olduğum bir şey var ki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile kart görmeden giremiyorum,” diyen Mourinho, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

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GALATASARAY’A SERT GÖNDERME

Mourinho, Galatasaraylı futbolcuların saha içindeki sert müdahalelerine de değinerek, “Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim,” dedi. Ayrıca, Süper Lig’in zorlu bir lig olduğunu ve üst seviyedeki takımların birbirine karşı iyi mücadele ettiğini belirtti.