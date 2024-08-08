6.9 Ve 7.1 Şiddetinde Deprem! Son Dakika

Japonya’da Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 ve Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya, bugün ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. İlk olarak Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, hemen ardından Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı

HYUGA-NADA DENİZİ AÇIKLARINDA DEPREM

Japonya’nın Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı, Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, “Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” şeklinde bir açıklama yaptı.

MİYAZAKİ KENTİ AÇIKLARINDA DEPREM

Bu depremin hemen ardından, Japonya’nın Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, bu depremin ardından da tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, halkı denize girmemeleri ve kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

TSUNAMİ UYARISI VE ALINAN ÖNLEMLER

Miyazaki ve Kochi eyaletleri için yapılan tsunami uyarısında, “Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi. Uyarının ardından bölge halkı, denizden ve kıyıdan uzak durmaları konusunda bilgilendirildi.

CAN KAYBI VE YARALANMALAR

Depremler sonrası can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arama kurtarma ekipleri ve yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürüyor.