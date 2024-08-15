Pazartesi Günü İçin Bir Bölge Dışında Tüm Türkiye’yi Uyardı: Her Yeri Yakıp Kül Edecek

Türkiye, son derece sıcak ve kavurucu bir yaz mevsimi geçiriyor. Ara sıra etkili olan Poyraz bir nebze de olsa rahatlatsa da Meteoroloji Uzmanı Profesör Orhan Şen’den Pazartesi günü için çok kritik uyarı geldi. Yeni sıcak hava dalgasının yurda giriş yapacağını belirten Orhan Şen, sadece bir bölgenin kapsam dışında olduğunu ve diğer tüm bölgelerin yanıp kavrulacağını açıkladı.
Küresel ısınma, tüm dünyayı etkisi altına aldı. O nedenle ülkemizde de uzun süreden beri sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üstünde seyrediyor. Artık yaz aylarınının sonuna gelinirken, havaların serinleyeceğini düşünenler için kötü haber geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda yurt genelinde etkili olacak yeni sıcak hava dalgasının Pazartesi günü geleceğini belirterek kritik uyarılar yaptı. İşte Prof. Dr. Orhan Şen’in son dakika uyarıları…
Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından yaptığı paylaşımla bir bölge hariç tüm Türkiye’yi uyardı. Yeni bir sıcak hava dalgasının geleceğini açıklayan Şen, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin adeta yanıp kavrulacağını dile getirdi. Sıcak hava dalgasının etkili olmasıyla birlikte zaten mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların 6-7 derece daha artacağını dile getiren Şen, hem sağlık risklerinin hem de orman yangını riskinin artacağını da sözlerine ekledi.
Orhan Şen, yeni sıcak hava dalf-gası ile ilgili yaptığı açıklamada Pazartesi günü başlayacak olan yüksek sıcaklıkların sadece 1 bölgeyi es geçeceğini ifade etti. Yurdun tüm bölgelerinde etkili olacak sıcaklıklar Marmara bölgesinde görece daha düşük olacak.
İşte Orhan Şen’in o paylaşımı:
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