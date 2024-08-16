Ferdi Kadıoğlu Transferi Kesinleşti! Rekor Bedelle Ayrılıyor

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’den ayrılıyor. Transfer kesinleşti, yıldız futbolcu rekor bonservis bedeli ile İngiltere’ye gidiyor.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ayrılığı kesinleşti. Bir süredir İngiltere’ye gideceği konuşulan genç futbolcu kararını verdi. Milli yıldız, rekor bedelle transfer olmaya hazırlanıyor. Rakam öyle büyük ki, Ferdi Kadıoğlu en yüksek bonservis bedeliyle Avrupa’ya giden Türk futbolcu olarak da tarihe geçecek.

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon performansı ile göz dolduran ve milli takımda da çok konuşulan isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’den ayrılmaya karar verdi. Milli yıldız Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştı. Ferdi Kadıoğlu transferi resmiyete döküldükten sonra Fenerbahçe 30 milyon Euro bonservis bedelini de cebine koyacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

24 yaşındaki genç yıldızı kadrosunda görmeyi çok isteyen Brighton, 5 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ferdi Kadıoğlu’nun ikna olduğu ve son kararı ise Fenerbahçe yönetiminin vereceği öğrenildi.

Yakın zamanda transferin kesinleşmesi beklenirken, milli yıldız bu transferle Avrupa’ya en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcu olarak adını futbol tarihine de yazdıracak.