Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Dünyadan

Tarihi Takas: Türkiye’nin Rolü Rus Basınında Geniş Yankı Buldu

Yayınlanma:
ABONE OL

Türkiye’nin, 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren rekor sayıdaki takas operasyonunda oynadığı rol, Rus basınında geniş yankı uyandırdı. Son yılların en büyük takas operasyonu olarak nitelendirilen bu olay, farklı gazeteler ve haber ajansları tarafından detaylı bir şekilde ele alındı.

Türkiye’nin ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren geniş kapsamlı takas operasyonunda oynadığı rol, Rus basınında büyük yankı buldu. Operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yönetiminde gerçekleştirilmesi, çeşitli Rus medya kuruluşlarında farklı başlıklarla duyuruldu.

KOMMERSANT: “ÖZEL TAKAS OPERASYONU”

Kommersant gazetesi, “Özel takas operasyonu” başlığıyla verdiği haberde, MİT’in yönetiminde yapılan mahkum değişimini “Rusya ve ABD arasında gerçekleşen rekor sayıdaki tarihi takas” olarak nitelendirdi. Haberde, operasyonun detaylarına ve sürecin nasıl yürütüldüğüne dair bilgiler verildi.

ROSSİSKAYA GAZETA: “TÜRKİYE’NİN İSTİHBARATI”

Rossiskaya Gazeta, “Türkiye’nin istihbaratı: Ankara’da 26 mahkum takası gerçekleşti” başlığıyla verdiği haberinde, MİT’in 7 ülkeden 26 mahkumun Ankara’da havaalanında takas edildiğini ve bu operasyonun son zamanların en büyük takaslarından biri olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABER Rusya’dan Heniyye’ye Suikastine İlişkin İlk Açıklama: Kabul Edilemez

KOMSOMOLSKAYA PRAVDA: “SON YILLARIN EN BÜYÜK TAKASI”

Komsomolskaya Pravda gazetesi, “Rusya ve 6 ülke Ankara’da mahkum takası yaptı” başlıklı haberinde, MİT’in organizasyonuyla değişimlerin gerçekleştiğine dikkat çekti. Haberde, operasyonun detayları ve sürecin nasıl işlediği konusunda bilgiler sunuldu.

VZGLYAD: “TÜRK İSTİHBARATI”

Vzglyad gazetesi, “Türk istihbaratı, Rusya ile Batı arasında mahkum değişiminin detaylarını açıkladı” başlığıyla verdiği haberde, takasın Ankara’da gerçekleştirildiğini ve son yılların en büyük takası olduğuna vurgu yaptı. Haberde, MİT’in rolü ve operasyonun başarısı ön plana çıkarıldı.

RBK: “EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ESİR TAKASI”

RBK gazetesi, “Rusya ve Batı eşi benzeri görülmemiş bir esir takası gerçekleştirdi” başlığıyla verdiği haberde, takasta yer alan kişilere dair detaylara yer verdi. Haberde, kimlerin takas edildiği ve sürecin nasıl işlediği konusunda bilgiler aktarıldı.

TASS VE RİA HABER AJANSLARI

TASS haber ajansı, “Türk istihbaratı, 7 ülkeden 26 mahkumun takas edildiğini doğruladı” başlığıyla haberi duyururken, MİT’in resmi açıklamasına yer verdi. RİA haber ajansı ise, “Türkiye’de 7 ülkeden mahkumların olduğu son yılların en büyük takası gerçekleşti” başlığıyla operasyonu aktardı. Her iki haber ajansı da operasyonun detaylarını ve MİT’in rolünü vurguladı.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Dünyadan
31 Temmuz 2024
HAMAS Lideri İsmail Heniyye Suikast Sonucu Şehit Oldu

İsrail, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Yemin Töreni İçin İran’da Bulunan Heniyye’ye Suikast Düzenledi Filistin direnişinin ve HAMAS’ın lideri İsmail Heniyye, suikast sonucu şehit oldu. İsrail, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin töreni için İran’da bulunan Heniyye’ye, bulunduğu konutta suikast düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin töreni nedeniyle İran’da bulunan HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, suikasta uğradı. […]

Dünyadan
29 Temmuz 2024
İsrail Dışişleri Bakanından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Küstah Tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karabağ ve Libya açıklamaları sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan’ı sosyal medyada Saddam Hüseyin ile kıyaslayarak tehdit etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Karabağ’a ve Libya’ya nasıl girdiysek aynısını yaparız” şeklindeki açıklamaları, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ı Saddam Hüseyin’e […]

Dünyadan
24 Temmuz 2024
Eylem Tok ABD’de yeniden hakim karşısına çıkacak

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan oğlu T.C.’yi yurt dışına kaçıran Eylem Tok yeniden hakim karşısına çıkacak. Ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci’ye çarpan ve ölümüne sebep olan 17 yaşındaki oğlu T.C.’yi yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok ABD’de yeniden hakim karşısına çıkacak. Eylem Tok’un iade davasının 11 Eylül’de yeniden görüleceği öğrenildi. […]

Dünyadan
23 Temmuz 2024
Elon Musk’tan Çarpıcı Paylaşım: “ABD İflas Ediyor”

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika iflas etmeye doğru gidiyor” dedi. Bu çarpıcı açıklama, geniş yankı uyandırdı. Ünlü girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Son paylaşımında ABD’nin ekonomik durumuna dair endişelerini dile getiren Musk, “Amerika iflas etmeye doğru gidiyor” ifadesini kullandı. İşte detaylar… […]

Migros İndirimi Arşa Çıkardı! 5 L Ayçiçek Yağı, 5 Kg Un, Kırmızı Et, Tereyağı Yüzde 50 İndirimde

SSK ve BAĞ-KUR Emeklisine 2’li Müjde! Cumhurbaşkanı 20.15’te Onayladı

9 Ağustos Uyarısı Tüm Türkiye İçin TEKRAR YAPILDI: İşimiz Çok Zor, Hakkımızda Hayırlısı

Kastamonu’da Madde Bağımlısı Dehşeti: 1 Polisimiz Şehit Oldu

Mini EYT ile 1 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Onaylandı

Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finalde