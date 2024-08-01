Tarihi Takas: Türkiye’nin Rolü Rus Basınında Geniş Yankı Buldu

Türkiye’nin ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren geniş kapsamlı takas operasyonunda oynadığı rol, Rus basınında büyük yankı buldu. Operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yönetiminde gerçekleştirilmesi, çeşitli Rus medya kuruluşlarında farklı başlıklarla duyuruldu.
Kommersant gazetesi, “Özel takas operasyonu” başlığıyla verdiği haberde, MİT’in yönetiminde yapılan mahkum değişimini “Rusya ve ABD arasında gerçekleşen rekor sayıdaki tarihi takas” olarak nitelendirdi. Haberde, operasyonun detaylarına ve sürecin nasıl yürütüldüğüne dair bilgiler verildi.
Rossiskaya Gazeta, “Türkiye’nin istihbaratı: Ankara’da 26 mahkum takası gerçekleşti” başlığıyla verdiği haberinde, MİT’in 7 ülkeden 26 mahkumun Ankara’da havaalanında takas edildiğini ve bu operasyonun son zamanların en büyük takaslarından biri olduğunu vurguladı.
Komsomolskaya Pravda gazetesi, “Rusya ve 6 ülke Ankara’da mahkum takası yaptı” başlıklı haberinde, MİT’in organizasyonuyla değişimlerin gerçekleştiğine dikkat çekti. Haberde, operasyonun detayları ve sürecin nasıl işlediği konusunda bilgiler sunuldu.
Vzglyad gazetesi, “Türk istihbaratı, Rusya ile Batı arasında mahkum değişiminin detaylarını açıkladı” başlığıyla verdiği haberde, takasın Ankara’da gerçekleştirildiğini ve son yılların en büyük takası olduğuna vurgu yaptı. Haberde, MİT’in rolü ve operasyonun başarısı ön plana çıkarıldı.
RBK gazetesi, “Rusya ve Batı eşi benzeri görülmemiş bir esir takası gerçekleştirdi” başlığıyla verdiği haberde, takasta yer alan kişilere dair detaylara yer verdi. Haberde, kimlerin takas edildiği ve sürecin nasıl işlediği konusunda bilgiler aktarıldı.
TASS haber ajansı, “Türk istihbaratı, 7 ülkeden 26 mahkumun takas edildiğini doğruladı” başlığıyla haberi duyururken, MİT’in resmi açıklamasına yer verdi. RİA haber ajansı ise, “Türkiye’de 7 ülkeden mahkumların olduğu son yılların en büyük takası gerçekleşti” başlığıyla operasyonu aktardı. Her iki haber ajansı da operasyonun detaylarını ve MİT’in rolünü vurguladı.
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