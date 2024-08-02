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Lewis Hamilton Bodrum Tatilini Yarıda Kesti: Instagram Kapanınca Dayanamadı

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Bodrum’da tatil yapan dünyaca ünlü Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton, Türkiye’de Instagram’a erişim engeli gelmesi sonrası ülke değiştirdi.

Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton, Bodrum tatilini yarıda kesti. Nedeni ise Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirilmesi oldu.

Türkiye, bugün yeni güne Instagram’a gelen erişim engeli ile başladı. Instagram’ın kısıtlanması gündemin 1 numaralı konusu haline gelirken tüm dünya da yine bizi konuştu. Bir çok ünlü isim de Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Ancak en ilginç tepki Bodrum’da tatil yapan dünyaca ünlü Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton’dan geldi.

9 SAAT STORY ATAMAYINCA ÜLKE DEĞİŞTİRDİ

Bodrum’da tatil yapan Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton, Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirilmesinin ardından saatlerce açılmasını bekledi. Ancak 9 saat boyunca Story atamayan Hamilton, özel uçakla Türkiye’yi terk ederek Monaco’ya gitti.

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kader gun
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