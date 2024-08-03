Gabriel Sara Ne Zaman Türkiye’ye Geliyor? Galatasaray Taraftarı Heyecanlı

Galatasaray bomba bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip aradığı orta sahayı İngiltere’de buldu. Peki Gabriel Sarave ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Galatasaray, bu sezon transferde Suskun kalması nedeniyle taraftarlardan sık sık eleştiri alıyordu. Uzun süredir takıma iyi bir orta saha almak için araştırma içinde olan sarı kırmızılı takım aradığını İngiltere’de buldu. Son dakika haberine göre Galatasaray, Norwich City’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara ile anlaşma sağladı. Futbolcunun sarı kırmızı o takımın maliyeti ise 20 milyon euro olacak. Peki Gabriel Sara ne zaman Türkiye’ye geliyor? Gabriel Sara ne kadar maaş alacak?

GABRİEL SARA NE ZAMAN İSTANBUL’A GELECEK?

Galatasaray, orta saha için anlaşma sağladığı 25 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a getirmeye hazırlanıyor. Gabriel Sara’nın Bu hafta içinde geleceği ve imza atacağı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a yıllık maliyeti ise 3 milyon euro civarında olacak.

İngiltere Championship’te mücadele eden Norwich City’de forma giyen Gabriel Sara, 53 resmi maça çıktı ve Bu maçlarda 14 gol atarken 13 asist başarısına ulaştı.