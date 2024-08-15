Prim Eksiği Olana 3’lü Müjde! Mini EYT ile Erken Emeklilik Altın Tepside Geliyor

Prim eksiği nedeniyle EYT’yi kaçıranlara 3’lü müjde geliyor. Mini EYT için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi erken emeklilik hakkına sahip olacak.

EYT’yi kaçıran milyonlarca kişinin gözü TBMM’de. Çünkü Meclisin açılması ile birlikte torba yasa maddeleri yeniden görüşülmeye başlanacak. Torba yasa maddeleri arasında milyonlarca kişiye erken emeklilik şansı getirecek Mini EYT düzenlemesi de var. Bu düzenleme ile birlikte 1.1 milyon kişi yeniden erken emeklilik şansı elde edecek. Bağ-Kurlu esnafa yönelik yapılan prim indirimi düzenlemesinin tüm detayları belli oldu. İşte Baağ-Kur 7200 prim son dakika yeni gelişmeler…

TBMM’den ikinci EYT müjdesi geliyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemeler torba yasa maddeleri ile Meclise sunuldu. Yeni düzenlemeler arasında hem Bağ-Kurlu küçük esnaf için hem de ev hanımları için yeni düzenlemeler var. Peki erken emeklilik çıktı mı? Mini EYT ne zaman çıkacak? İşte erken emeklilik düzenlemeleri son durum ve son dakika gelişmeleri…

İLGİLİ HABER Yüzde 100 Zam Geliyor! Tarih Belli Oldu

YENİ EYT DÜZENLEMESİ MECLİS’TE

Türkiye’de milyonlarca kişinin heyecanla beklediği erken emeklilik düzenlemesi TBMM’ye geldi. 1.1 milyon kişinin bu düzenleme ile erken emeklilik fırsatını yakalayacağı tahmin diliyor. Mini EYT olarak da adlandırılan düzenleme küçük esnafı kapsıyor. Emeklilik için 9000 gün prim sayısını doldurması gereken küçük esnaf, EYT’yi prim eksiği nedeniyle kaçırmıştı. TBMM’ye sunulan prim indirimi düzenlemesi sayesinde esnaflar da artık 7200 günle emekli olabilecek.

7200 prim düzenlemesi ile Bağ-Kurlular için erken emeklilik kapısını açacak. Mevcut durumuda EYT yasası da dahil olmak üzere Bağ-Kurlular için aranan prim gün sayısı şartı 9000 gün. Ancak yüksek prim nedeniyle milyonlarca küçük esnaf EYT’de mağdur olmuştu. Bu mağduriyetin giderilmesi için hazırlanan düzenleme kapsamında Bağ-Kurlular için aranan prim gün sayısı şartı da SSK’lılar gibi 7200 güne düşürüldü. Böylece küçük esnaf için 2. EYT şansı da ortaya çıkmış oldu. Yasadan yararlanması beklenen küçük esnaf sayısı ise 1.1 milyon olarak tahmin ediliyor.

ÇİFTE EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

TBMM’de torba yasa maddeleri arasında görüşülecek olan emeklilik düzenlemeleri sadece küçük esnafı kapsamıyor. Aynı zamanda ev hanımları için de emeklilik mümkün hale geliyor. Prim indirimi düzenlemesinin yanında ev hanımlarına prim desteği de Meclise gelen düzenlemeler arasında bulunuyor. Eğer TBMM bu düzenlemeleri onaylarsa ev hanımları da isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde hem emeklilik hakkına sahip olacak hem de devlet, ev hanımlarının ödediği primin 3’te 1’ini karşılayacak.

MİNİ EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca ev hanımı ve Bağ-Kurlu tarafından meraklaa beklenen mini EYT düzenlemesi TBMM’nin tatile girmesi nedeniyle Ekim ayına kaldı. Ekim’de Mecliste yeni çalışma döneminin de başlamasıyla birlikte erken emeklilik düzenlemeleri de yeniden görüşülecek ve hayata geçecek.