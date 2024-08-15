Emeklilere Müjde Az Evvel Açıklandı! 16-17-18 Ağustos’ta Devlet Ek Ödeme Verecek

Emeklilere az evvel müjde geldi. SSK, Bağ-Kur, 4C ayrımı olmadan tüm emeklilere devletten ek ödeme geliyor. 16-17-18 Ağustos’ta yapılacak devlet destekli ek ödeme için açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı talimatı ile zamlı ödemeler maaşa ek IBAN numarasına yatacak. Ödemeler için tarihler belli olurken kamu bankaları devreye girdi. 3 kamu bankası, emekli maaşını taşıyan milyonlarca emekliye promosyon ödemesi sağlayacak. Üstelik yeni emekli promosyonları zamlı olarak hesaplara yatacak. İşte Ağustos bitmeden emeklilere verilecek yeni ek ödemeler…
Cumhurbaşkanı talimatı ile 2 kamu bankasından emeklilere önemli bir ek ödeme duyurusu geldi. Ağustos ayı sonuna kadar Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan özel emekli paketi hazırlandı. Geçim sıkıntısı yaşayan ve ek ödemeleri takip eden emekliler için 2 banka 16-17-18 Ağustos’ta promosyon fırsatı sunuyor. Üstelik Vakıfbank, Troy kartı olan emeklilere çifte promosyon desteği veriyor. Peki kamu bankalarında emekli promosyon şartları neler? Kimler kamu bankalarından promosyon alabilir? İşte 4A 4B 4C emeklisine yeni promosyon fırsatları…
Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları güncellenmeye devam ediyor. Ziraat Bankası da cazip ve özel promosyon fırsatları ile dikkat çeken bankalar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine harekete geçen Ziraat Bankası, maaş aralığına göre en az 8000 TL en fazla 12000 TL promosyon sağlıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise Ziraat Bankası’nda 5000 TL promosyon imkanı var. Tek şart ise emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşıyarak 3 yıllığına buradan almayı tahahüt etmek. Ayrıca yeni müşterilere özel faizsiz kredi imkanı da sunan Ziraat Bankası, tam 25.000 TL’lik nakit destek sağlıyor.
Devlet bankalarından Vakıfbank’ta emekliler için özel bir promosyon paketi hazırladı. Vakıfbank, diğer kamu bankaları gibi emekli müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon desteği sağlıyor. Ayrıca ek olarak Troy kart kullanan emekliler için de Vakıfbank’ta özel bir promosyon desteği var. Banka, Troy kart müşterisi olan emekliler için promosyonu ikiye katlıyor ve 24.000 TL’ye çıkarıyor. SSK, Bağ-Kur, 4C fark etmeden tüm emekliler bu kampanyaya dahil olarak çifte promosyon almaya hak kazanıyor. Üstelik yine tek şart emekli maaşını taşımak ve 3 yıllığına Vakıfbank’tan almayı tahaahüt etmek. Başka bir koşul olmadan 3 iş günü içinde promosyon desteğinden yararlanmak mümkün.
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