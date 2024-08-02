Şebnem Dönmez Kızılcık Şerbeti Dizisine Katıldı

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti’ne 2 yeni oyuncu katıldı. Hem Giray’ın hem Görkem’in üvey annesi olarak yeni oyuncular geliyor.

Show TV ekranlarında Geçtiğimiz sezona damga Vuran dizi Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bu ay sonunda Kızılcık şerbetinin yeni sezon çekimlerinin başlayacağı öğrenildi. Bu arada diziye 2 yeni oyuncu daha dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisine katılan oyunculardan biri Şebnem dönmez oldu. Şebnem Dönmez diziye heves karakteri ile katılacak ve Giray’ın üvey annesini canlandıracak.

Diziye katılan diğer bir oyuncu ise Servet Pandur oldu. Hacı Asude karakteriyle diziye dahil olan Servet Pandur, Görkem’in üvey annesi rolüne hayat verecek.