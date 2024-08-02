Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Magazin

Şebnem Dönmez Kızılcık Şerbeti Dizisine Katıldı

Yayınlanma:
ABONE OL

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti’ne 2 yeni oyuncu katıldı. Hem Giray’ın hem Görkem’in üvey annesi olarak yeni oyuncular geliyor.

Show TV ekranlarında Geçtiğimiz sezona damga Vuran dizi Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bu ay sonunda Kızılcık şerbetinin yeni sezon çekimlerinin başlayacağı öğrenildi. Bu arada diziye 2 yeni oyuncu daha dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisine katılan oyunculardan biri Şebnem dönmez oldu. Şebnem Dönmez diziye heves karakteri ile katılacak ve Giray’ın üvey annesini canlandıracak.

Diziye katılan diğer bir oyuncu ise Servet Pandur oldu. Hacı Asude karakteriyle diziye dahil olan Servet Pandur, Görkem’in üvey annesi rolüne hayat verecek.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Magazin
31 Temmuz 2024
Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat, Deha Dizisinde

Yargı dizisiyle ekranlarda fırtına gibi Esen usta oyuncu Uğur Polat’ın yeni projesi belli oldu. Uğur Polat, Deha dizisinin kadrosuna katıldı. Ay yapımının yeni sezonda Show TV için hazırlayacağı Deha dizisinin çekimleri başladı. Son dönemlerde sık sık krizlerle gündeme gelen Deha dizisinde başrol olacağı açıklanan Devrim Özkan son anda Kadrodan çıkarılmış ve yerine Ahsen Eroğlu alınmıştı. […]

Magazin
31 Temmuz 2024
Son Paylaşımını Dün Gece Yaparak Veda Etmişti! Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu ve tiyatrocu Genco Erkal uzun zamandan beri mücadele ettiği kansere yenik düştü. Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’de sinema ve tiyatro dünyasının Usta isimlerinden olan Genco Erkal uzun zamandan beri kan kanseri ile mücadele ediyordu. 86 yaşındaki usta oyuncu Genco Erkal’dan kötü haber geldi. Kansere yenik düşen Genco Erkal hayatını kaybetti. SON […]

Magazin
30 Temmuz 2024
Dizilerin Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak? Kızıl Goncalar, Bahar, İnci Taneleri, Kuruluş Osman Yayın Tarihleri

Dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar, Bahar, İnci Taneleri, Kuruluş Osman yayın tarihleri belli oldu mu? TV ekranlarında yayınlanan diziler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tek tek sezon finali yaparak ekrana veda etti. Bu yıl yaz dizisi de çekilmeyince ekranlar boş kaldı. O nedenle bir çok izleyici dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusuna […]

Magazin
29 Temmuz 2024
Kenan Işık’ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu! Ünlü İsimlerden Taziye Mesajları Yağdı

Usta oyuncu, tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıl süren koma sürecinin ardından vefat etti. Kenan Işık’ın ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi. Usta oyuncu Kenan Işık, 10 yıl önce beyin kanaması geçirmiş ve ardından bitkisel hayata girmişti. Sevenleri ve ailesi 10 yıldır Kenan Işık’tan güzel bir haber […]

Instagram’a Nasıl Girilir? Erişim Engeli Olan Instagram’a VPN ile Giriş Yöntemleri

Emekliye Müjde! 2500 TL Maaş Farkı Ödeme Tarihleri Açıklandı

Instagram Yasaklandı Mı? 2 Ağustos Instagram Ne Zaman Düzelecek, Çöktü Mü?

Migros İndirimi Arşa Çıkardı! 5 L Ayçiçek Yağı, 5 Kg Un, Kırmızı Et, Tereyağı Yüzde 50 İndirimde

Tarihi Takas: Türkiye’nin Rolü Rus Basınında Geniş Yankı Buldu

SSK ve BAĞ-KUR Emeklisine 2’li Müjde! Cumhurbaşkanı 20.15’te Onayladı