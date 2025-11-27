Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Teknoloji » ChatGPT Krizi Büyüyor: OpenAI, İntihar Davasında Teknolojiyi Savundu

ChatGPT Krizi Büyüyor: OpenAI, İntihar Davasında Teknolojiyi Savundu

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
ChatGPT Krizi Büyüyor: OpenAI, İntihar Davasında Teknolojiyi Savundu

16 yaşındaki Adam Raine’in intiharı sonrası açılan davaya yanıt veren OpenAI, ChatGPT’nin genç üzerinde “doğrudan bir etkisi olmadığını” savunarak olayın sistemin amaç dışı kullanımından kaynaklandığını belirtti. Ailenin avukatı ise bu savunmayı “rahatsız edici” olarak nitelendirdi.

Yapay zekâ destekli sohbet robotlarının kullanım alanı genişledikçe, bu teknolojilerin etik sınırları ve şirketlerin sorumluluğu yeniden gündeme geliyor. California’da 16 yaşındaki Adam Raine’in intiharı üzerine OpenAI’a açılan dava da bu tartışmanın en çarpıcı örneklerinden biri haline geldi. Ailenin iddialarının ardından OpenAI savunmasını mahkemeye iletti ve olayın teknoloji değil, “yanlış kullanım” sonucu yaşandığını ileri sürdü.

OPENAI: “DOĞRUDAN BİR BAĞ YOK, SİSTEM YANLIŞ KULLANILDI”

TRT Haber’in aktardığına göre OpenAI’ın mahkemeye sunduğu savunmada, ChatGPT’nin genç üzerinde “doğrudan bir sebep oluşturmadığı” ifade edildi.

Şirket, Raine’in sohbet robotuyla yaptığı uzun konuşmaların amacının dışında gerçekleştiğini belirterek şu ifadeye yer verdi:

“Bu trajedinin nedeni, sistemin yetkisiz ve yanlış kullanımından kaynaklanmaktadır.”

OpenAI, kendi kullanım şartlarında kendine zarar verme konularında tavsiye alınmasının yasaklandığını, kullanıcıların sohbet robotunu tek bilgi kaynağı olarak görmemesi gerektiğini anımsattı.

AİLENİN AVUKATI TEPKİLİ: “SUÇU HERKESE YÜKLÜYORLAR”

Adam Raine’in ailesini temsil eden avukat Jay Edelson, şirketin savunmasını sert sözlerle eleştirdi.

Edelson, OpenAI’ın sorumluluk almaktan kaçındığını belirterek,

“Şirket suçu herkese atmaya çalışıyor. Hatta Adam’ın sistemi talimatlara göre kullandığını söyleyerek onu suçluyorlar.”

dedi.

Ailenin iddiasına göre Raine, intiharı öncesinde aylar boyunca ChatGPT ile uzun ve detaylı diyaloglar kurdu; bot, gençten gelen yöntem sorularına yanıt verdi ve hatta veda mektubunu yazmasına yardım etmeyi teklif etti.

OPENAI UZUN SOHBETLERDE GÜVENLİK AÇIĞI OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

OpenAI, geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada uzun süreli sohbetlerde yapay zekânın güvenlik eğitiminde zayıflama olabileceğini kabul etmişti.

Şirket şu uyarıyı yapmıştı:

  • İlk intihar niyeti belirtildiğinde yönlendirme mekanizmaları devreye giriyor.
  • Ancak uzun konuşmalarda güvenlik filtresi bozulabiliyor ve sistem gerektiği gibi tepki vermeyebiliyor.

Bu durum, Raine davasındaki sohbet kayıtlarıyla benzerlik gösteriyor.

OPENAI PEŞ PEŞE DAVA DOSYALARIYLA KARŞI KARŞIYA

Adam Raine davasının yanı sıra şirket, bu ay içinde intihara teşvik iddialarıyla ilgili yedi yeni dava ile daha karşı karşıya kaldı. Yapay zekâ teknolojilerinin hızlı yükselişi, aynı hızda güvenlik ve sorumluluk tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Bilgisayar Yavaşladıysa: Format Atmadan Önce Denenmesi Gereken 7 Yöntem
Advertorial Bağlantılı
14 Kasım 2025
Bilgisayar Yavaşladıysa: Format Atmadan Önce Denenmesi Gereken 7 Yöntem

Bilgisayar zamanla yavaşlayabilir; bu durum hem iş verimliliğini hem de kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler. Ancak format atmak her zaman tek çözüm değildir. Aşağıdaki yöntemlerle bilgisayarın performansını artırmak mümkündür.   Gereksiz Başlangıç Programlarını Kapatmak Bilgisayar açıldığında otomatik çalışan programlar sistemi yavaşlatabilir. Görev Yöneticisi üzerinden başlangıçta açılan uygulamaları kontrol edip gereksiz olanları devre dışı bırakmak performansı artırır. […]

C-130 kazasında üç ihtimal öne çıkıyor
Genel
12 Kasım 2025
C-130 kazasında üç ihtimal öne çıkıyor

Emekli Pilot Binbaşı İlker Tuncay: C-130 kazasında üç ihtimal öne çıkıyor Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesiyle ilgili konuşan Emekli Pilot Albay İlker Tuncay, kazaya ilişkin üç teknik ihtimal üzerinde durdu. 20 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve […]

Kartal’da Afetlere Hazırlık ve Haberleşme Semineri
Basında Kartal
01 Kasım 2025
Kartal’da Afetlere Hazırlık ve Haberleşme Semineri

Kartal Belediyesi, JCI (Junior Chamber International) Maltepe ve Kartal Kent Konseyi Deprem ve Afet Çalışma Grubu iş birliğinde düzenlenen “Afetlere Hazırlık ve Haberleşme Semineri”, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda afet öncesi hazırlıklar, kriz anı yönetimi ve kesintisiz iletişim konuları ele alındı. Seminerin açılışında konuşan Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz […]

İnternet Dünyasında Büyük Fırsat: İnetmar’dan Rekor Kıran Alan Adı ve Hosting Fiyatları
Advertorial Bağlantılı
01 Kasım 2025
İnternet Dünyasında Büyük Fırsat: İnetmar’dan Rekor Kıran Alan Adı ve Hosting Fiyatları

İnternet dünyasında faaliyet gösteren şirketler ve girişimciler için kritik öneme sahip olan alan adı kayıt ve web hosting hizmetlerinde İnetmar, sektörü sarsacak indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor. Özellikle dövizdeki dalgalanmaların teknoloji maliyetlerini artırdığı bu dönemde, yerli hosting firması İnetmar’ın sunduğu ekonomik paketler, dijital dönüşüm sürecindeki işletmelere büyük avantaj sağlıyor. Rekor Kıran Alan Adı ve Hosting Fiyatları […]

KJ Power Generator – Volvo Penta, 540 kWh BESS ile ortak enerji mimarisi kuruyor
Ekonomi
16 Ekim 2025
KJ Power Generator – Volvo Penta, 540 kWh BESS ile ortak enerji mimarisi kuruyor

KJ Power Generator ile Volvo Penta, KJ Power’ın tesisinde duyurulan anlaşmayla 540 kWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) için stratejik bir ortaklığa gitti. İşbirliği, jeneratör temelli saha tecrübesi ile batarya teknolojisini tek bir ölçeklenebilir platformda buluşturmayı hedefliyor. KJ Power Generator Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kürkçü, ortaklığın odağını “işletme sürekliliği ve riskin düşürülmesi” olarak tanımladı: […]

Kartal’ın teknoloji ve inovasyon üssü Makina Hangar’da Robotik Otomasyon Çözümleri Zirvesi Başladı
Basında Kartal
15 Ekim 2025
Kartal’ın teknoloji ve inovasyon üssü Makina Hangar’da Robotik Otomasyon Çözümleri Zirvesi Başladı

Kartal Belediyesi’nin teknoloji ve inovasyon üssü; Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar, endüstriyel dönüşümün nabzını tutan dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Robotik Otomasyon Çözümleri Zirvesi, bu yıl da sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi. Üç gün boyunca devam edecek etkinlikte, üretim hatlarının dijital dönüşümünü hızlandıran en […]

23:01, 27 Kasım 2025
Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros: Kadıköy’de Puanlar Paylaşıldı
22:52, 27 Kasım 2025
Bedelli Askerlik Ücreti Fırladı: Yeni Tutar Belli Oldu
22:30, 27 Kasım 2025
TOKİ’de Ödeme Çerçevesi Netleşti: 1+1 ve 2+1 Konutların Taksitleri Belli Oldu
22:00, 27 Kasım 2025
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
20:41, 27 Kasım 2025
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 81 için tarih verdi
20:00, 27 Kasım 2025
Yayın ihlallerine sıkı denetim: RTÜK’ten 5 medya kuruluşuna ceza yağdı
19:30, 27 Kasım 2025
Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok
19:00, 27 Kasım 2025
Binlerce liralık masraftan kurtulun: Sivilce çukurları nasıl geçer? İşte uzmanların önerdiği en etkili yöntemler