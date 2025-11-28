KADEM lansmanında Sinem Kobal’ın tavırları gündem oldu: Yüz ifadeleri sosyal medyayı salladı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu yıl “Şiddete Karşı Hep Birlikte” sloganıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmana çok sayıda ünlü isim katılırken, geceye damga vuran isim Sinem Kobal oldu. Ünlü oyuncunun farklı anlarda kameralara yansıyan yüz ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan yeni kampanyanın simgesi “Turuncu Nokta”, KADEM tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel programla kamuoyuna duyuruldu. Etkinlikte şiddete karşı ortak mücadeleyi vurgulayan mesajlar verildi.
Lansmana eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katılan Sinem Kobal, gece boyunca sık sık kameralara yansıdı. Oyuncunun etkinlik sırasında verdiği farklı yüz ifadeleri, özellikle sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Kobal’ın mimiklerinin yer aldığı görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
Kobal’ın lansmanda kaydedilen görüntüleri kullanıcılar arasında hızla yayılarak gündem olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun anlık tepkilerini yorumladı. Etkinlikten sonra paylaşılan videolar ve fotoğraflar, gecenin en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Arjantin’de günün en büyük skandallarından biri, Wanda Nara’nın eski avukatı Nicolas Payarola’nın tutuklanmasıyla patladı. Dolandırıcılık ve imza taklit suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Payarola hakkında konuşan ilk isimlerden biri Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi oldu. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile gündemi adeta salladı. PAYAROLA DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI Arjantin basını, Nicolas Payarola’nın resmi evraklarda sahtecilik ve dolandırıcılık […]
Magazin dünyasında sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez sosyal medya hesabında kullandığı ayrımcı ifadelerle tartışma yarattı. “Kıskançlık” üzerine yaptığı bir açıklamada çirkin ve şişman olarak nitelediği insanlara yönelik ifadeleri tepki topladı. Talu’nun açıklamaları sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi. “ÇİRKİN KIZLARLA ARKADAŞ OLMAYIN” SÖZLERİ OLAY OLDU Talu, paylaştığı videoda arkadaş seçiminde dış görünüşe […]
Sıla Gençoğlu, yeni albümünün ilk şarkısının tanıtımı için düzenlenen lansmanda cesur ve dar kalıplı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Gri renkte, derin dekolteli elbise tercih eden ünlü şarkıcı, kıyafetinin darlığı nedeniyle yürürken zorlanınca sosyal medyada gündemin merkezine oturdu. DAR ELBİSE YÜRÜYÜŞÜNÜ ZORLAŞTIRDI Lansman alanına giriş yaptığı anda tüm gözleri üzerine çeken Sıla’nın elbisesi […]
Taşacak Bu Deniz dizisindeki Eleni karakteriyle büyük çıkış yapan genç oyuncu Ava Yaman, sosyal medyada rekor hızla yükselince dikkatleri üzerine çekti. Popülerliğin artması üzerine Acun Ilıcalı’nın Ava Yaman için özel bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Ekranların yeni fenomeni “Taşacak Bu Deniz” dizisi, reytinglerdeki başarısının yanı sıra genç oyuncu Ava Yaman’ı da ülke gündemine taşıdı. Dizide […]
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni filmi “İki Dünya Bir Dilek”in Moskova galasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Etkinlik sırasında kendisine yaklaşmaya çalışan küçük bir kız çocuğuna korumasının sert şekilde müdahale ettiğini fark eden Erçel, olaya anında tepki göstererek korumayı durdurdu. O anlar sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı. “HEY HEY HEY, STOP!” DİYEREK MÜDAHALE ETTİ […]
Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things, bugün yayımlanan final sezonu öncesi tarihe geçti. Dizinin ilk dört sezonu, izleyicilerin tekrar maratonu sayesinde aynı anda Netflix küresel listelerine girerek platformda bir ilki gerçekleştirdi. Dünyanın en popüler dizilerinden Stranger Things, beşinci ve final sezonunun ilk kısmının bugün izleyiciyle buluşmasıyla yeniden gündemin merkezine oturdu. Yayın öncesi yoğun ilgi gören yapım, […]