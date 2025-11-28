KADEM lansmanında Sinem Kobal’ın tavırları gündem oldu: Yüz ifadeleri sosyal medyayı salladı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu yıl “Şiddete Karşı Hep Birlikte” sloganıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmana çok sayıda ünlü isim katılırken, geceye damga vuran isim Sinem Kobal oldu. Ünlü oyuncunun farklı anlarda kameralara yansıyan yüz ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KADEM, TURUNCU NOKTA KAMPANYASINI TANITTI

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan yeni kampanyanın simgesi “Turuncu Nokta”, KADEM tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel programla kamuoyuna duyuruldu. Etkinlikte şiddete karşı ortak mücadeleyi vurgulayan mesajlar verildi.

SİNEM KOBAL’IN MİMİKLERİ GÜNDEME DAMGA VURDU

Lansmana eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katılan Sinem Kobal, gece boyunca sık sık kameralara yansıdı. Oyuncunun etkinlik sırasında verdiği farklı yüz ifadeleri, özellikle sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Kobal’ın mimiklerinin yer aldığı görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kobal’ın lansmanda kaydedilen görüntüleri kullanıcılar arasında hızla yayılarak gündem olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun anlık tepkilerini yorumladı. Etkinlikten sonra paylaşılan videolar ve fotoğraflar, gecenin en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi