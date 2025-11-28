Muğla’daki zehirlenme vakasında ‘fare zehri–siyanür tepkimesi’ şüphesi: 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde üç kardeşin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı olayda 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. 10 ve 12 yaşındaki iki kardeşin tedavileri sürerken, ilk değerlendirmeler evde bulunan fare zehrinin ısıyla tepkimeye girerek siyanür benzeri bir etki yaratmış olabileceğini gösteriyor. Kesin sonuçsa toksikolojik analizlerden sonra açıklanacak.

TAVUK YEMEĞİNDEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Seydikemer’in Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Topal kardeşler, dün akşam tavuk yemeği yedikten kısa süre sonra fenalaştı.

Neslinur Topal ile kardeşleri Furkan (10) ve Ramazan (12) zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

İLK OTOPSİ RAPORUNDA BELİRGİN BULGU YOK

Neslinur Topal’ın otopsisi tamamlanırken, ilk değerlendirmede iç organlarda gözle görülür bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Topal’dan alınan örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeler için laboratuvara gönderildiği, kesin ölüm nedeninin kimya ihtisas raporundan sonra netleşeceği belirtildi.

Yetkililer şu aşamada “kesin zehirlenme nedeni bilinmiyor” vurgusu yaptı.

EVDE FARE ZEHİRİ – ISI TEPKİMESİ ŞÜPHESİ

Olayın ardından Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, jandarma, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Belediye ekipleri evde kapsamlı inceleme yaptı.

AFAD’ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri gaz ölçümü yaparak evden numuneler aldı. Bilirkişi heyeti çalışmaları yakından takip etti.

Ön değerlendirmede:

Evde fare zehri bulunduğu,

Evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu,

Fare zehrinin ısıyla tepkimeye girerek siyanür benzeri bir gaz etkisi oluşturmuş olabileceği

belirlendiği öğrenildi.

Kesin kanaat için Ankara’dan gelecek uzman AFAD ekibinin ayrıca inceleme yapacağı bildirildi.

MARKETTE DE İNCELEME YAPILDI

Ailenin yemeği hazırlarken kullandığı tavuğu satın aldığı markette de Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Hem ürün numuneleri hem de soğuk zincir koşulları kontrol ediliyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm kurumların olayı çok yönlü şekilde araştırdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı, zehirlenme olayına ilişkin soruşturma başlatmıştır. Kesin neden, yapılacak tetkikler, analizler ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir.”

