Sapanca Gölü’nde su seviyesi alarm veriyor: Vatandaşlar suyun çekildiği alanda mangal yapıyor

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde su seviyesi kuraklık nedeniyle endişe verici boyutlara indi. Göl kıyılarında metrelerce çekilme yaşanırken, bazı vatandaşların bu alanlarda yürüyüp mangal yapmayı sürdürmesi dikkat çekti. O anları görüntüleyen bir kişi, gölün geldiği noktayı “Buralar hep suyun altındaydı” sözleriyle anlattı.
Bölgedeki yağış azlığı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Sapanca Gölü’nde su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu. Göl çevresinde özellikle Arifiye kıyılarında toprak alanlar ortaya çıktı. Su hattının metrelerce geri çekildiği bölgelerde çatlaklar ve kuruyan zemin dikkat çekiyor.
Gölün kıyısında yürüyüş yapan bir vatandaş, suyun çekildiği bölgede dolaşan ve mangal yapan insanları cep telefonuyla görüntüledi. Kaydı çeken kişi, “Size son durumu anlatayım. Buralar eskiden tamamen suyun altındaydı. Şimdi insanlar suyun olduğu yerde mangal yapıyor. Durum bu” diyerek gölün son halini gözler önüne serdi.
Sapanca Gölü, Sakarya ve Kocaeli için kritik öneme sahip içme suyu rezervi olarak biliniyor. Uzmanlar, göldeki hızlı çekilmenin hem ekosistemi hem de içme suyu kapasitesini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgedeki vatandaşlar ise su seviyesindeki değişimin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini söylüyor.
