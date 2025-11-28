İstanbul’da skandal görüntü: Kurye asansöre tuvaletini yaptı, O anlar kameraya yansıdı

İstanbul’da yaşanan ve sosyal medyada infial yaratan olayda, bir kuryenin apartman asansöründe sergilediği hijyen dışı davranış güvenlik kamerasına yansıdı. Siparişi teslim ettikten sonra asansöre binen kurye, kabinin içine tuvaletini yaparak binadan ayrıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.

ASANSÖRDE MİDE BULANDIRAN EYLEM

Siparişi bıraktıktan sonra apartmandan ayrılmak üzere asansöre yönelen kurye, kabinin içerisine girer girmez çevreyi kontrol etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kuryenin hiç tereddüt etmeden tuvaletini yaptığı ve ardından hiçbir şey olmamış gibi asansörden çıktığı görüldü. Olay, apartman sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mide bulandıran görüntülerde, kuryenin eylem öncesi kamera olup olmadığını kontrol ettiği, sonrasında ise asansörde hijyen dışı davranışını gerçekleştirdiği açıkça görülüyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte vatandaşlardan ve sosyal medya kullanıcılarından kuryeye karşı yoğun tepki geldi. Apartman sakinlerinin olayla ilgili şikayette bulunmayı değerlendirdiği öğrenildi. Şirket ve kurye hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi