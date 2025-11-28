İstanbul’da skandal görüntü: Kurye asansöre tuvaletini yaptı, O anlar kameraya yansıdı

İstanbul’da yaşanan ve sosyal medyada infial yaratan olayda, bir kuryenin apartman asansöründe sergilediği hijyen dışı davranış güvenlik kamerasına yansıdı. Siparişi teslim ettikten sonra asansöre binen kurye, kabinin içine tuvaletini yaparak binadan ayrıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.
Siparişi bıraktıktan sonra apartmandan ayrılmak üzere asansöre yönelen kurye, kabinin içerisine girer girmez çevreyi kontrol etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kuryenin hiç tereddüt etmeden tuvaletini yaptığı ve ardından hiçbir şey olmamış gibi asansörden çıktığı görüldü. Olay, apartman sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mide bulandıran görüntülerde, kuryenin eylem öncesi kamera olup olmadığını kontrol ettiği, sonrasında ise asansörde hijyen dışı davranışını gerçekleştirdiği açıkça görülüyor.
Görüntülerin yayılmasıyla birlikte vatandaşlardan ve sosyal medya kullanıcılarından kuryeye karşı yoğun tepki geldi. Apartman sakinlerinin olayla ilgili şikayette bulunmayı değerlendirdiği öğrenildi. Şirket ve kurye hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde önceki gün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. YKS’ye hazırlandığı öğrenilen Topal’ın ani ölümü ilçede büyük üzüntü yaratırken, diğer iki kardeşin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili savcılık ve ilgili kurumlar tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. TAVUK YEMEĞİ SONRASI FENALAŞTILAR Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Topal […]
Beylikdüzü Dereağzı sahilinde yaklaşık 700 karavanın park etmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, sahilin adeta karavan mahallesine dönüştüğünü ve alanı kullanamaz hâle geldiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde son aylarda hızla artan karavan yoğunluğu, sahil hattında büyük bir sorun hâline geldi. Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridine park edilen yüzlerce karavan, […]
28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında yaşanan erişim problemi, kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kısa sürede gündeme taşındı. Mobil uygulamada işlemlerin gerçekleştirilemediği, kullanıcıların hesaplarına giriş yapamadığı yönündeki bildirimler artarken, “Enpara çöktü mü?” sorusu günün en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. ERİŞİM SORUNU 13.10 SULARINDA BAŞLADI Kullanıcılar, öğle saatlerinde Enpara mobil uygulamasında teknik aksaklıklar […]
İzmir’in Menderes ilçesinde besicilik ve taksi şoförlüğü yapan 41 yaşındaki Suat Aydın, satışını yaptığı danayı araca yüklerken hayvanın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Aydın, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir’in Menderes ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve aynı zamanda taksi şoförlüğü yapan Suat Aydın’ın yaşamını yitirmesine neden olan olay, bölgede büyük üzüntü yarattı. Satışını yaptığı danayı […]
Ankara’da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışmanın ardından aracından inen bir sürücü, çevredeki uyarılara rağmen elindeki keserle karşı otomobile saldırarak büyük hasar verdi. “Allah’ını seversen dur” çağrılarına kulak asmayan saldırganın o anları, mağdur sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. KESERLE ARAÇ PARÇALADI Olay anına ait görüntülerde saldırganın, […]
Artvin’in Hopa açıklarında denizde sürüklenen büyük bir metal cisim balıkçıları alarma geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından incelenen parçanın füze ya da roket motoruna ait olabileceği değerlendiriliyor. Karadeniz’de sabah saatlerinde alışılmadık bir hareketlilik yaşandı. Hopa açıklarında avlanan balıkçılar, denizin üzerinde sürüklenen ve boyutu nedeniyle dikkat çeken metal bir cisimle karşılaştı. Ne olduğuna anlam veremeyen balıkçılar, cismin […]