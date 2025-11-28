Emniyet’ten “Suriyeli genç polis tarafından öldürüldü” iddialarına yalanlama

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir Suriyeli gencin polis tarafından yanlış adrese düzenlenen operasyonda öldürüldüğü iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, olayın terörle mücadele kapsamında yürütülen DEAŞ operasyonu sırasında meydana geldiğini belirtti.

İDDİALAR DEZENFORMASYON: “TERÖRLE MÜCADELEYİ HEDEF ALIYOR”

Emniyet, sosyal medyada dolaşan “Yanlış adrese baskın yapıldı, Suriyeli genç öldürüldü” şeklindeki iddiaların manipülatif olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu tür paylaşımların terörle mücadele operasyonlarını hedef aldığı ve dezenformasyon içerdiği ifade edildi.

OLAYIN AYRINTILARI AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre olay, 15 Kasım 2025’te Hatay, Mersin, Ankara, Elazığ ve Kırşehir’de eş zamanlı yürütülen DEAŞ operasyonu sırasında gerçekleşti.

2014’te Musul Başkonsolosluğu’na yönelik saldırıya karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, Dörtyol’daki hedef binada kaçmaya çalışan bir kişi, polis ikazlarına rağmen girdiği evin kapısını açmadı.

Kapının zorlanması sırasında çıkan arbedede silahın kazaen ateş aldığı, E.G.L. isimli yabancı şahsın göğsünden tek isabetle yaralandığı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

RAPORLAR VE TANIK İFADELERİ: “TEK ATIŞ, DARP İZİ YOK”

Açıklamada, olay yerinde yapılan incelemelerde tek mermi girişi ve bir boş kovan bulunduğu, silah dipçiğiyle darp gibi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

Aynı evde bulunan şahsın ağabeyi ise ifadesinde kardeşinin kapıyı açmamak için direndiğini ve polisle sözlü tartışma yaşandığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: İKİ BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili iki Polis Başmüfettişi görevlendirildiğini ve adli tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında 12 kişinin tutuklandığı, bir kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 6 kişi hakkında ise aranma kararı çıkarıldığı duyuruldu.

