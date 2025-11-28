Ankara’da Gıda Zehirlenmesi Alarmı: 154 İşçi Hastanelik Oldu, 4’ü Yoğun Bakımda

Ankara’nın Sincan ilçesinde aynı inşaat şantiyesinde çalışan 154 işçi, yemek sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 4 işçinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan toplu zehirlenme vakası, bölgede büyük paniğe neden oldu. Bir inşaat firmasında çalışan işçiler, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Kısa sürede sayının artmasıyla gıda zehirlenmesi şüphesi güçlenirken, 154 işçinin sağlık kurumlarına sevk edildiği, 4 işçinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Sincan’da bulunan inşaat şantiyesinde çalışan işçilere akşam saatlerinde yemek firması tarafından yemek servisi yapıldı. Yemeğin ardından çok sayıda işçi kısa sürede rahatsızlanarak acil servislere başvurdu.
İlk belirlemelere göre 120 işçi hastaneye kaldırıldı; ilerleyen saatlerde bu sayı 154’e ulaştı.
Hastanelerden gelen bilgilere göre:
Yetkililer, yoğun bakımdaki işçilerin durumlarının yakından izlendiğini, hayati tehlikenin devam ettiğini bildirdi.
Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine hem polis hem sağlık birimleri inceleme başlattı.
Yemeklerin hazırlandığı firma ve şantiyede numuneler alınırken, kesin neden laboratuvar sonuçlarıyla netlik kazanacak.
Yetkililer, “Olay tüm yönleriyle araştırılıyor” açıklamasını yaptı.
