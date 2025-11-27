IMEI Kayıt Ücretine Rekor Zam! Son Gün 31 Aralık 2025

2026 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak kesinleşmesiyle, yurt dışından getirilen cep telefonları için zorunlu olan IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL’den 57 bin 241 TL’ye yükseldi. Zam öncesi işlem yapmak isteyenlerin 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapması gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşen yeniden değerleme oranı, yeni yılda pek çok vergi ve harç kalemine olduğu gibi IMEI kayıt ücretlerine de yansıdı. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için zorunlu olan IMEI kayıt harcı, 2026 itibarıyla ciddi oranda artacak.

IMEI KAYIT ÜCRET İ 2026’DA 57 BİN 241 TL OLUYOR

2025 yılında 45 bin 614 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranıyla birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren 57 bin 241 TL olarak tahsil edilecek.

Bu artış, yurt dışından telefon getirmenin maliyetini bir kez daha önemli ölçüde yükseltmiş durumda.

Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşların 31 Aralık 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIYOR?

IMEI kayıt işlemi için vatandaşların şu adımları izlemesi gerekiyor:

T.C. kimlik numarası ile e-Devlet’e giriş

Cihazın IMEI numarasının doğru şekilde beyan edilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Cep Telefonu Harcı Ödeme” ekran ından ödeme yap ılması

Ödeme tamamlandıktan sonra cihaz kaydı sistemde onaylanıyor ve telefon, Türkiye’de yasal olarak kullanılabiliyor.

ZAM, YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME EĞİLİMİNİ ETKİLEYECEK

IMEI kayıt ücretlerine yapılan her artış, özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan cihaz getiren kullanıcıların tercihlerini değiştiriyor. Yeni ücretle birlikte yurt dışından getirilen telefonun maliyeti, çoğu zaman Türkiye fiyatlarıyla yarışır hale geliyor.

31 ARALIK SON G ÜN: İŞLEM YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da zam öncesinde IMEI kayıt işlemlerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, ödeme ve kayıt aşamalarında son güne kalınmaması gerektiği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi