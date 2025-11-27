IMEI Kayıt Ücretine Rekor Zam! Son Gün 31 Aralık 2025

2026 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak kesinleşmesiyle, yurt dışından getirilen cep telefonları için zorunlu olan IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL’den 57 bin 241 TL’ye yükseldi. Zam öncesi işlem yapmak isteyenlerin 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapması gerekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşen yeniden değerleme oranı, yeni yılda pek çok vergi ve harç kalemine olduğu gibi IMEI kayıt ücretlerine de yansıdı. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için zorunlu olan IMEI kayıt harcı, 2026 itibarıyla ciddi oranda artacak.
2025 yılında 45 bin 614 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranıyla birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren 57 bin 241 TL olarak tahsil edilecek.
Bu artış, yurt dışından telefon getirmenin maliyetini bir kez daha önemli ölçüde yükseltmiş durumda.
Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşların 31 Aralık 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
IMEI kayıt işlemi için vatandaşların şu adımları izlemesi gerekiyor:
Ödeme tamamlandıktan sonra cihaz kaydı sistemde onaylanıyor ve telefon, Türkiye’de yasal olarak kullanılabiliyor.
IMEI kayıt ücretlerine yapılan her artış, özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan cihaz getiren kullanıcıların tercihlerini değiştiriyor. Yeni ücretle birlikte yurt dışından getirilen telefonun maliyeti, çoğu zaman Türkiye fiyatlarıyla yarışır hale geliyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da zam öncesinde IMEI kayıt işlemlerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, ödeme ve kayıt aşamalarında son güne kalınmaması gerektiği konusunda kullanıcıları uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilgisayar zamanla yavaşlayabilir; bu durum hem iş verimliliğini hem de kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler. Ancak format atmak her zaman tek çözüm değildir. Aşağıdaki yöntemlerle bilgisayarın performansını artırmak mümkündür. Gereksiz Başlangıç Programlarını Kapatmak Bilgisayar açıldığında otomatik çalışan programlar sistemi yavaşlatabilir. Görev Yöneticisi üzerinden başlangıçta açılan uygulamaları kontrol edip gereksiz olanları devre dışı bırakmak performansı artırır. […]
Emekli Pilot Binbaşı İlker Tuncay: C-130 kazasında üç ihtimal öne çıkıyor Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesiyle ilgili konuşan Emekli Pilot Albay İlker Tuncay, kazaya ilişkin üç teknik ihtimal üzerinde durdu. 20 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve […]
Kartal Belediyesi, JCI (Junior Chamber International) Maltepe ve Kartal Kent Konseyi Deprem ve Afet Çalışma Grubu iş birliğinde düzenlenen “Afetlere Hazırlık ve Haberleşme Semineri”, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda afet öncesi hazırlıklar, kriz anı yönetimi ve kesintisiz iletişim konuları ele alındı. Seminerin açılışında konuşan Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz […]
İnternet dünyasında faaliyet gösteren şirketler ve girişimciler için kritik öneme sahip olan alan adı kayıt ve web hosting hizmetlerinde İnetmar, sektörü sarsacak indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor. Özellikle dövizdeki dalgalanmaların teknoloji maliyetlerini artırdığı bu dönemde, yerli hosting firması İnetmar’ın sunduğu ekonomik paketler, dijital dönüşüm sürecindeki işletmelere büyük avantaj sağlıyor. Rekor Kıran Alan Adı ve Hosting Fiyatları […]
KJ Power Generator ile Volvo Penta, KJ Power’ın tesisinde duyurulan anlaşmayla 540 kWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) için stratejik bir ortaklığa gitti. İşbirliği, jeneratör temelli saha tecrübesi ile batarya teknolojisini tek bir ölçeklenebilir platformda buluşturmayı hedefliyor. KJ Power Generator Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kürkçü, ortaklığın odağını “işletme sürekliliği ve riskin düşürülmesi” olarak tanımladı: […]
Kartal Belediyesi’nin teknoloji ve inovasyon üssü; Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar, endüstriyel dönüşümün nabzını tutan dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Robotik Otomasyon Çözümleri Zirvesi, bu yıl da sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi. Üç gün boyunca devam edecek etkinlikte, üretim hatlarının dijital dönüşümünü hızlandıran en […]