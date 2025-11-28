Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Anasayfa » Genel » Bakanlıktan Su Krizine Kalıcı Adım: Yağmur Suyu ve Gri Su Sistemleri Zorunlu Oluyor

Bakanlıktan Su Krizine Kalıcı Adım: Yağmur Suyu ve Gri Su Sistemleri Zorunlu Oluyor

Yayınlanma:
Dilara Keskin Yönetici
Bakanlıktan Su Krizine Kalıcı Adım: Yağmur Suyu ve Gri Su Sistemleri Zorunlu Oluyor

Türkiye’de artan su krizi nedeniyle yeni bir düzenleme hayata geçiyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren büyük ölçekli kamu ve özel binalarda yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri zorunlu hale getirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için kritik bir karar aldı. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren yağmur suyu depolama ve gri su geri kazanım sistemleri belirli yapı türlerinde mecburi olacak. Bakanlık, bu uygulamayla yılda 6,2 milyon metreküp yağmur suyu, 4 milyon metreküp gri su tasarrufu sağlanacağını açıkladı.

YAĞMUR SUYU HASADI ARTIK ŞART: HANGİ BİNALAR KAPSAMDA?

Yeni düzenlemeye göre yağmur suyu depolama sistemleri şu yapılarda zorunlu tutulacak:

  • Depo hacmi 7 metreküpü aşan yapılar
  • Parsel alanı 2 bin metrekareden büyük projeler
  • Çatı izdüşüm alanı 1000 metrekarenin üzerindeki özel yapılar
  • Kamu kurumlarına ait büyük ölçekli binalar

Bu uygulama ile özellikle yoğun yağış alan bölgelerde önemli miktarda su geri kazanımı hedefleniyor.

GRİ SU SİSTEMİ İÇİN ZORUNLULUK GENİŞLETİLDİ

Bakanlık, bulaşık ve tuvalet rezervuarlarında kullanılmak üzere arıtılmış gri suyun zorunlu olacağı alanları da belirledi. Buna göre gri su sistemi şu yapılarda mecburi hale geliyor:

  • 200 kişi ve üzeri kapasiteye sahip konaklama tesisleri
  • 10 bin metrekareyi aşan AVM’ler
  • 30 bin metrekareden büyük kamu binaları

Gri suyun arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı belirtildi.

DEPOLAMA TANKLARINA YENİ DÜZEN: YERLEŞİM SINIRLARI BELİRLENDİ

Depolama tanklarının nerelere yerleştirileceğine ilişkin net kurallar da yönetmelikte yer aldı:

  • Tanklar arka ve yan bahçelerde yer altına konulacak.
  • Ön bahçeye yerleştirilecek tanklar için yoldan en az 2 metre mesafe şartı getirildi.
  • Yağmur suyu depolama kapasitesi, çatının yapısı ve ilin yıllık yağış ortalamasına göre, toplanabilir suyun en az %6’sını karşılayacak şekilde hesaplanacak.
  • Gri su depolama kapasitesinin ise bağlı rezervuarlarda kullanılacak suyun en az yarısını karşılaması zorunlu olacak.

SU KRİZİNE KARŞI ULUSAL TUTUM

Bakanlık, son yıllarda artan kuraklık ve su sıkıntısına karşı alınan bu tedbirlerin, şehirlerin su güvenliğini güçlendireceğini vurguladı. Uygulamanın hem çevresel hem ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

