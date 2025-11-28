Bakanlıktan Su Krizine Kalıcı Adım: Yağmur Suyu ve Gri Su Sistemleri Zorunlu Oluyor

Türkiye’de artan su krizi nedeniyle yeni bir düzenleme hayata geçiyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren büyük ölçekli kamu ve özel binalarda yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri zorunlu hale getirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için kritik bir karar aldı. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren yağmur suyu depolama ve gri su geri kazanım sistemleri belirli yapı türlerinde mecburi olacak. Bakanlık, bu uygulamayla yılda 6,2 milyon metreküp yağmur suyu, 4 milyon metreküp gri su tasarrufu sağlanacağını açıkladı.
Yeni düzenlemeye göre yağmur suyu depolama sistemleri şu yapılarda zorunlu tutulacak:
Bu uygulama ile özellikle yoğun yağış alan bölgelerde önemli miktarda su geri kazanımı hedefleniyor.
Bakanlık, bulaşık ve tuvalet rezervuarlarında kullanılmak üzere arıtılmış gri suyun zorunlu olacağı alanları da belirledi. Buna göre gri su sistemi şu yapılarda mecburi hale geliyor:
Gri suyun arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı belirtildi.
Depolama tanklarının nerelere yerleştirileceğine ilişkin net kurallar da yönetmelikte yer aldı:
Bakanlık, son yıllarda artan kuraklık ve su sıkıntısına karşı alınan bu tedbirlerin, şehirlerin su güvenliğini güçlendireceğini vurguladı. Uygulamanın hem çevresel hem ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
