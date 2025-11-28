Bakanlıktan Su Krizine Kalıcı Adım: Yağmur Suyu ve Gri Su Sistemleri Zorunlu Oluyor

Türkiye’de artan su krizi nedeniyle yeni bir düzenleme hayata geçiyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren büyük ölçekli kamu ve özel binalarda yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri zorunlu hale getirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için kritik bir karar aldı. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren yağmur suyu depolama ve gri su geri kazanım sistemleri belirli yapı türlerinde mecburi olacak. Bakanlık, bu uygulamayla yılda 6,2 milyon metreküp yağmur suyu, 4 milyon metreküp gri su tasarrufu sağlanacağını açıkladı.

YAĞMUR SUYU HASADI ARTIK ŞART: HANGİ BİNALAR KAPSAMDA?

Yeni düzenlemeye göre yağmur suyu depolama sistemleri şu yapılarda zorunlu tutulacak:

Depo hacmi 7 metrek üpü a şan yapılar

Parsel alanı 2 bin metrekareden b üyük projeler

Çat ı izd ü ş üm alan ı 1000 metrekarenin üzerindeki özel yap ılar

Kamu kurumlarına ait b üyük ölçekli binalar

Bu uygulama ile özellikle yoğun yağış alan bölgelerde önemli miktarda su geri kazanımı hedefleniyor.

GRİ SU SİSTEMİ İ Ç İN ZORUNLULUK GENİŞLETİLDİ

Bakanlık, bulaşık ve tuvalet rezervuarlarında kullanılmak üzere arıtılmış gri suyun zorunlu olacağı alanları da belirledi. Buna göre gri su sistemi şu yapılarda mecburi hale geliyor:

200 kişi ve üzeri kapasiteye sahip konaklama tesisleri

10 bin metrekareyi a şan AVM’ler

30 bin metrekareden b üyük kamu binalar ı

Gri suyun arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı belirtildi.

DEPOLAMA TANKLARINA YENİ D ÜZEN: YERLE ŞİM SINIRLARI BELİRLENDİ

Depolama tanklarının nerelere yerleştirileceğine ilişkin net kurallar da yönetmelikte yer aldı:

Tanklar arka ve yan bah çelerde yer alt ına konulacak.

Ön bahçeye yerle ştirilecek tanklar i çin yoldan en az 2 metre mesafe şartı getirildi.

Yağmur suyu depolama kapasitesi, çat ının yapısı ve ilin yıllık yağış ortalamasına g öre, toplanabilir suyun en az %6’s ını karşılayacak şekilde hesaplanacak.

Gri su depolama kapasitesinin ise bağlı rezervuarlarda kullanılacak suyun en az yarısını karşılaması zorunlu olacak.

SU KRİZİNE KARŞI ULUSAL TUTUM

Bakanlık, son yıllarda artan kuraklık ve su sıkıntısına karşı alınan bu tedbirlerin, şehirlerin su güvenliğini güçlendireceğini vurguladı. Uygulamanın hem çevresel hem ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

