Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor » Tedesco’dan derbi öncesi iddialı mesaj: “Bizi yenmek kolay değil”

Tedesco’dan derbi öncesi iddialı mesaj: “Bizi yenmek kolay değil”

UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, takımının “yenilmesi zor bir ekip” olduğunu vurgularken Galatasaray derbisi için net bir mesaj verdi: “Derbide bahaneye yer yok, iştahlı ve taze olacağız.”

Yayınlanma:
Güncellenme:
Hande barlas Yönetici
Tedesco’dan derbi öncesi iddialı mesaj: “Bizi yenmek kolay değil”

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi ve gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. İtalyan teknik adam, “Bu maç biter bitmez derbiye odaklanıyorum. Derbilerde bahane olmaz.” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

“DERBİLERDE BAHANEYE YER YOKTUR”

Ferencvaros karşılaşmasının ardından konuşan Tedesco, derbinin öneminin farkında olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Fenerbahçe için, ailemiz ve taraftarlarımız için Galatasaray maçı çok özel. Derbi hazırlığında bahane olmaz. Sahaya iştahlı, hazır ve taze çıkacağız. Bir saat sonra sadece bu maçı düşüneceğim.”

GENÇ YİĞİT EFE’YE ÖVGÜ: “SEZONDA SIFIR DAKİKADAN BURAYA GELMEK KOLAY DEĞİL”

Tedesco, savunmada ilk kez 11’de şans verdiği Yiğit Efe Demir’in performansı için oldukça memnun olduğunu belirtti:
“Sezon boyunca sıfır dakika oynayıp böylesine güçlü bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bugün sahaya giren herkes özgüvenliydi, galibiyete yakındık.”

“HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK”

Ferencvaros’un golünü atan Varga’yı büyük ölçüde etkisiz bıraktıklarını dile getiren Tedesco, takımının mücadele gücünü “Harika bir iş çıkardık” sözleriyle övdü:
“Normalden fazla ikili mücadele kazandık. Oyuncularım tüm talimatları yerine getirdi. Yediğimiz gol iyi bir orta sonrası geldi. Bazı pozisyonları savunmak gerçekten zor.”

“ASLA İNANCIMIZI KAYBETMEDİK”

Eksiklere rağmen takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, bahanelere sığınmadıklarını belirtti:
“Fred, İsmail, Jayden gibi eksikler bariz ama kadrodaki herkese güveniyorum. Bugün Edson 8 numaraya, Semedo 6 numaraya geçti. Zaman zaman acı çekiyoruz ama bizi yenmek kolay değil. Bu şekilde devam edeceğiz.”

Avrupa’daki performansı da değerlendiren Tedesco, “Bugünkü maçı ve Plzen karşılaşmasını kazanabilirdik ama futbol böyle” ifadelerini kullandı.

EN-NESYRİ TEPKİSİ: “PERFORMANSINDAN DEĞİL, DUYGUSAL BİR AN”

En-Nesyri’nin oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili gelen soruya da cevap veren Tedesco, tepkilerin performansa yönelik olmadığını söyledi:
“En-Nesyri son dönemde hep yüksek tempoyla oynadı. Gol kaçırması tepki doğurmuş olabilir ama bu duygusal bir oyun. Gösterdiği performanstan memnunum.”

“GALİBİYETE DAHA YAKIN TARAF BİZDİK”

Maçı kazanabileceklerini ifade eden Tedesco, özellikle takımın reaksiyonundan memnun olduğunu dile getirdi:
“1-0 geriye düşmemize rağmen ayakta kaldık, fiziksel olarak güçlendik. Bugün galibiyete daha yakındık.”

GALATASARAY DERBİSİNE ODAKLANDI: “YÜZDE YÜZ HAZIRLANACAĞIZ”

Basın toplantısının son bölümünde derbiye dair konuşan Tedesco, net bir mesaj verdi:
“Derbi çok önemli. Hem bizim hem ailelerimiz hem de taraftarlarımız için. Rakibe göre hazırlanmak için kısa vaktimiz var ama sahaya yüzde yüz çıkacağız. İştahlı, hazır ve taze olacağız.”

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Galatasaray’dan Derbi Öncesi Rekor Prim Hamlesi! Kadıköy Yolculuğu Öncesi Takım Ateşlendi
Spor
28 Kasım 2025
Galatasaray’dan Derbi Öncesi Rekor Prim Hamlesi! Kadıköy Yolculuğu Öncesi Takım Ateşlendi

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi takıma 1 milyon Euro teşvik primi açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk hazırlıkları olağan tempoda sürdürme kararı alırken, gözler pazartesi gecesi Kadıköy’de oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Süper Lig’in kaderini etkileyebilecek nitelikte olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi yaklaşırken, sarı-kırmızılı camiada tansiyon giderek yükseliyor. Yönetim, deplasmanda oynanacak kritik karşılaşma öncesi takıma yüksek motivasyon sağlamayı hedefleyen […]

Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi
Dünyadan
28 Kasım 2025
Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi

Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique, Harvard Business School’da konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi. Pique, kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Kings League’in sosyal medya stratejisini ve rekabet formatını öğrencilerle analiz etti. Futbol kariyerinin ardından girişimcilik dünyasında da adından söz ettiren Gerard Pique, bu kez yeşil sahalarda değil Harvard’ın dersliklerinde sahne aldı. Dünyanın en prestijli […]

Arda Güler’in paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yiğit Efe için attığı not beğeni yağmuruna tutuldu
Spor
28 Kasım 2025
Arda Güler’in paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yiğit Efe için attığı not beğeni yağmuruna tutuldu

Fenerbahçe’nin Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında takımın genç savunmacısı Yiğit Efe Demir ilk 11’de sahaya çıktı ve performansıyla dikkat çekti. Maçı takip eden Real Madridli yıldız Arda Güler’in, Yiğit Efe için yaptığı övgü dolu paylaşım ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. ARDA GÜLER DERBİ GECESİNDE ESKİ TAKIMINI […]

Galatasaray’dan Ederson Kararına Ateş Püsküren Açıklama
Spor
28 Kasım 2025
Galatasaray’dan Ederson Kararına Ateş Püsküren Açıklama

Galatasaray, Roland Sallai’ye verilen 2 maçlık ceza ve Fenerbahçeli kaleci Ederson’ın tribünlere yönelik hareketine yaptırım uygulanmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Çifte standart artık görünür hale geldi” ifadeleriyle adalet çağrısını yineledi. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27 Kasım 2025 tarihli kararlarına sert bir açıklamayla karşılık verdi. Sarı-kırmızılılar, Roland […]

Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros: Kadıköy’de Puanlar Paylaşıldı
Spor
27 Kasım 2025
Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros: Kadıköy’de Puanlar Paylaşıldı

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Kadıköy’de Ferencvaros’u konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyeti kaçırdı. Sarı-lacivertliler, etkili olduğu bölümlere rağmen sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılarak kritik puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi sahasında konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak gruptaki hesaplarını sonraki maça bıraktı. İspanyol hakem Ricardo de Burgos’un yönettiği mücadele zaman zaman yüksek […]

Gençlerde ani ölüm vakaları neden arttı? Uzman isim Pandemi sonrası tehlikeyi açıkladı
Spor
27 Kasım 2025
Gençlerde ani ölüm vakaları neden arttı? Uzman isim Pandemi sonrası tehlikeyi açıkladı

Koronavirüs salgınının geride kalmasına rağmen gençlerde görülen ani ölüm vakaları son dönemde endişe verici şekilde artış gösterdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle spor sırasında veya hemen ardından gelişen ani kalp krizlerinin sebeplerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkaya, Kovid-19’un damar yapısında yarattığı mikroskobik hasarın uzun vadeli etkilerine dikkat çekti. “DAMAR YAŞI 5 YIL […]

17:30, 28 Kasım 2025
Sony’den Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim: İlk 200 MP LYT-901 Sensörü Tanıtıldı
17:00, 28 Kasım 2025
Belediye Aracıyla Kızına Eşya Taşıyan Zabıta Müdürü Görevden Alındı!
17:00, 28 Kasım 2025
Muğla’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti
16:30, 28 Kasım 2025
İstanbul’da Sahil Karavanlarla Doldu! Halk İsyan Etti: “Sahili Kullanmamız Engelleniyor”
16:00, 28 Kasım 2025
Arka Sokaklar’da Yeni Bir Tehlike: Durul Bazan Diziye Katılıyor
15:30, 28 Kasım 2025
Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Geçinmek Artık Daha Da Zor
15:00, 28 Kasım 2025
Derin Talu’dan tepki çeken sözler: “Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko”
15:00, 28 Kasım 2025
İnditex İndirimleri Başlıyor! Zara, Bershka, Pull&Bear ve Diğer Markalarda Kasım Fırsatları Ne Zaman?