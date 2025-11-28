Tedesco’dan derbi öncesi iddialı mesaj: “Bizi yenmek kolay değil”

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi ve gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. İtalyan teknik adam, “Bu maç biter bitmez derbiye odaklanıyorum. Derbilerde bahane olmaz.” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Ferencvaros karşılaşmasının ardından konuşan Tedesco, derbinin öneminin farkında olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Fenerbahçe için, ailemiz ve taraftarlarımız için Galatasaray maçı çok özel. Derbi hazırlığında bahane olmaz. Sahaya iştahlı, hazır ve taze çıkacağız. Bir saat sonra sadece bu maçı düşüneceğim.”
Tedesco, savunmada ilk kez 11’de şans verdiği Yiğit Efe Demir’in performansı için oldukça memnun olduğunu belirtti:
“Sezon boyunca sıfır dakika oynayıp böylesine güçlü bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bugün sahaya giren herkes özgüvenliydi, galibiyete yakındık.”
Ferencvaros’un golünü atan Varga’yı büyük ölçüde etkisiz bıraktıklarını dile getiren Tedesco, takımının mücadele gücünü “Harika bir iş çıkardık” sözleriyle övdü:
“Normalden fazla ikili mücadele kazandık. Oyuncularım tüm talimatları yerine getirdi. Yediğimiz gol iyi bir orta sonrası geldi. Bazı pozisyonları savunmak gerçekten zor.”
Eksiklere rağmen takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, bahanelere sığınmadıklarını belirtti:
“Fred, İsmail, Jayden gibi eksikler bariz ama kadrodaki herkese güveniyorum. Bugün Edson 8 numaraya, Semedo 6 numaraya geçti. Zaman zaman acı çekiyoruz ama bizi yenmek kolay değil. Bu şekilde devam edeceğiz.”
Avrupa’daki performansı da değerlendiren Tedesco, “Bugünkü maçı ve Plzen karşılaşmasını kazanabilirdik ama futbol böyle” ifadelerini kullandı.
En-Nesyri’nin oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili gelen soruya da cevap veren Tedesco, tepkilerin performansa yönelik olmadığını söyledi:
“En-Nesyri son dönemde hep yüksek tempoyla oynadı. Gol kaçırması tepki doğurmuş olabilir ama bu duygusal bir oyun. Gösterdiği performanstan memnunum.”
Maçı kazanabileceklerini ifade eden Tedesco, özellikle takımın reaksiyonundan memnun olduğunu dile getirdi:
“1-0 geriye düşmemize rağmen ayakta kaldık, fiziksel olarak güçlendik. Bugün galibiyete daha yakındık.”
Basın toplantısının son bölümünde derbiye dair konuşan Tedesco, net bir mesaj verdi:
“Derbi çok önemli. Hem bizim hem ailelerimiz hem de taraftarlarımız için. Rakibe göre hazırlanmak için kısa vaktimiz var ama sahaya yüzde yüz çıkacağız. İştahlı, hazır ve taze olacağız.”
Kaynak: Haber Merkezi
