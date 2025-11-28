Galatasaray’dan Ederson Kararına Ateş Püsküren Açıklama

Galatasaray, Roland Sallai’ye verilen 2 maçlık ceza ve Fenerbahçeli kaleci Ederson’ın tribünlere yönelik hareketine yaptırım uygulanmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Çifte standart artık görünür hale geldi” ifadeleriyle adalet çağrısını yineledi.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27 Kasım 2025 tarihli kararlarına sert bir açıklamayla karşılık verdi. Sarı-kırmızılılar, Roland Sallai’ye verilen 2 maçlık men cezasının ölçüsüz olduğunu belirtirken, Fenerbahçeli kaleci Ederson’ın tribünlere yönelik hareketinin cezasız kalmasını “çifte standart” olarak değerlendirdi. Kulüp, “Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet” mottosunu yeniden vurguladı.
Galatasaray yönetimi, PFDK’nın son kararlarının Türk futbolunda uzun süredir tartışılan eşitsizlikleri bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada:
vurgulandı.
Kulüp, bu durumun Disiplin Kurulu’nun kararlarında kişilere ve takımlara göre değişen bir uygulama yapısının varlığını gözler önüne serdiğini savundu.
Sarı-kırmızılılar, açıklamalarında Mauro Icardi’nin geçtiğimiz sezon benzer bir jest nedeniyle cezalandırıldığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Rakip kaleci tribünlere yönelik açık bir hareket yapmasına rağmen ceza verilmedi. Oysa Icardi çok daha uzak bir pozisyonda yaptığı jest nedeniyle PFDK tarafından cezalandırılmıştı. Bu tablo, emsal kararların yok sayıldığını açıkça ortaya koyuyor.”
Galatasaray, federasyonun kararlarıyla ortaya konan tutumun belirli bir amaca hizmet ettiğini ima ederek sert ifadeler kullandı.
“Aynı hareketlere farklı yorum getirenler, adaletin kişilere ve kulüplere göre şekillenmesini isteyenler bu sezon da neyin peşinde olduklarını göstermektedir.”
Galatasaray açıklamasında, daha önce de sıkça dile getirilen adalet çağrısı yinelendi:
“Türk futbolunun tek çıkış yolu eşitlik, tutarlılık ve adalettir. Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!”
Sarı-kırmızılı kulüp, saha içindeki mücadelesine her sezon olduğu gibi kararlılıkla devam edeceğini belirterek açıklamasını tamamladı.
Kaynak: Haber Merkezi
