Bakan Tekin’den ara tatil açıklaması: “Veliler şikâyet ediyor, uygulama kaldırılabilir”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde uygulanan birer haftalık ara tatillerin gelecek yıldan itibaren kaldırılabileceğini söyledi. Tatil sonrası öğrencilerde yaşanan adaptasyon sorununun hem velileri hem öğretmenleri zorladığını belirten Bakan Tekin, “İki yıldır bu konuda analiz yapıyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin programı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ara tatillerin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin tatil dönüşü okula uyum sağlamakta zorlandığını aktaran Bakan Tekin, veliler ve öğretmenlerden bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini belirtti. Uygulamanın kaldırılmasının gündemde olduğunu söyleyen Tekin, kararın yapılacak analizlerin ardından netleşeceğini ifade etti.
Tekin, ara tatil uygulamasına yönelik eleştirilerin son yıllarda arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bakan Tekin, konuya ilişkin iki yıldır kapsamlı analiz yürüttüklerini, bu yıl da incelemelerin devam edeceğini söyledi.
Bakan Tekin, gündemdeki zorunlu eğitim süresi ve 4+4+4 sistemiyle ilgili iddialara da açıklık getirdi.
Tekin, yeni modeller tartışılmadan önce mesleki ve genel lise altyapısının, öğretmen normlarının ve kız çocuklarının okullaşma oranının da hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, özel okul denetimlerine de değindi.
Ayrıca, 24 Kasım’daki 15 bin öğretmen atamasının ardından norm güncellemelerine gidileceğini, aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atama planlamasının açıklanacağını duyurdu.
Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek:
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından akademinin tam kapasiteyle hizmet vermesinin planlandığını ifade etti.
Türkiye’de ara tatil uygulamasına 2019 yılında geçilmişti. Amaç, uzun yaz tatilini bir miktar kısaltmak ve “yaz unutması” olarak bilinen öğrenme kayıplarını azaltmaktı.
Pandemi döneminde okulların kapalı olması nedeniyle konu gündemde kalmadı; ancak yüz yüze eğitime dönülmesiyle birlikte ara tatiller yeniden tartışma konusu oldu. Öğretmenler ve veliler, tatil sonrası öğrencilerin tekrar okula adapte olmasının güçleştiğine dikkat çekiyor.
MEB yönetmeliğine göre bir ders yılının en az 180 iş günü olması gerekiyor; ancak dini ve resmi bayramlar, hava koşulları ve olağanüstü durumlar nedeniyle bu süre çoğu zaman tutturulamıyor.
Dünyadaki örneklere bakıldığında:
gibi rakamlarla Türkiye’den daha uzun eğitim süresi sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gümüşhane Üniversitesi’nin merkez kampüsünde yaşanan silahlı rehine krizi büyük endişeye neden oldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görevli H.T. adlı personel, aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı. Olay yerine sevk edilen özel harekât ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, üniversite yönetimi olayın kontrol altına alındığını açıkladı. SİLAHLI ŞAHIS KADIN MEMURU REHİN ALDI […]
İstanbul/Küçükçekmece Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi, 2023/2024 ve 2024/2025 eğitim öğretim yıllarında yürüttüğü Erasmus+ KA220 “Digital For Active Education – Dig4AEdu” projesi kapsamında önemli faaliyetlere imza attı. Portekiz koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Letonya ve Romanya’nın ortak olduğu proje, dijital eğitim uygulamalarının geliştirilmesini ve öğrencilerde STEM, dil, dijital ve sosyal becerilerin artırılmasını hedefliyor. Okul öğretmenleri […]
Kartalspor bünyesinde kurulan yeni futbol akademisi, bugün Kartalspor Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman çalışmalarını takip ettik. Okul resmen faaliyete geçti. Kartal Spor kulübü başkanı Binali Aydın’ın tam destek sunduğu Akademi öğrencileri, teknik ekibin yönlendirmesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akademide altyapıya kazandırılacak yeni sporcular için yoğun bir ilgi gözlendi. Antrenmanı yerinde takip eden biri olarak çalışmalar sırasında […]
Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kartal Müftülüğü tarafından düzenlenen “54 Hafızın İcazet Merasimi”, Kartal Kavaklı Camii’nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Kartal’da bu yıl ikincisi düzenlenen hafızlık icazet töreni, ilçede manevi bir birliktelik oluşturdu. 54 HAFIZ, BU İKİ KURUMLA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI İcazet alan 54 hafız, Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olup, hafızlık […]
Çocukların psikososyal gelişimini etkileyen en ciddi sorunların başında gelen akran zorbalığı, öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocukları çok daha derin etkiliyor. Zorbalık durumun sadece okul başarısını değil, çocuğu tüm yaşam boyu etkileyeceğini belirten Auto Train Brain Genel Müdürü Ceo’su Dr. Günet Eroğlu, “Çocuklarımız, aslında var olmayan bir tembellik veya dikkatsizlikle suçlanıyor. Bu yanlış etiketleme, onların özgüvenini […]
Kartal Belediyesi, Marmara Bölgesi’nde eş zamanlı olarak düzenlenecek geniş kapsamlı deprem tatbikatına hazırlık amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, yalnızca ana hizmet binasıyla sınırlı kalmadı; Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşler ile tüm dış birimler ve hizmet noktalarında eş zamanlı olarak uygulandı. Tüm Afet İşleri Müdürlüğü personeli sahada hazır bulundu. Saat 11.30’da sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, […]