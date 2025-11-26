Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Bakan Tekin'den ara tatil açıklaması: "Veliler şikâyet ediyor, uygulama kaldırılabilir"

Bakan Tekin’den ara tatil açıklaması: “Veliler şikâyet ediyor, uygulama kaldırılabilir”

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde uygulanan birer haftalık ara tatillerin gelecek yıldan itibaren kaldırılabileceğini söyledi. Tatil sonrası öğrencilerde yaşanan adaptasyon sorununun hem velileri hem öğretmenleri zorladığını belirten Bakan Tekin, “İki yıldır bu konuda analiz yapıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin programı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ara tatillerin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin tatil dönüşü okula uyum sağlamakta zorlandığını aktaran Bakan Tekin, veliler ve öğretmenlerden bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini belirtti. Uygulamanın kaldırılmasının gündemde olduğunu söyleyen Tekin, kararın yapılacak analizlerin ardından netleşeceğini ifade etti.

ÇOCUKLAR TATİL DÖNÜŞÜ OKULA DÖNMEK İSTEMİYOR”

Tekin, ara tatil uygulamasına yönelik eleştirilerin son yıllarda arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

  • Özellikle çalışan anne-babalar bu tatillerde zorlanıyor.”
  • Çocuklar tatilden sonra yeniden okula dönmekte isteksiz davranıyor.”
  • Öğretmenlerimiz de ‘ara tatil sonrası adaptasyon süreci zorlaşıyor’ diyerek bize geri bildirimde bulunuyor.”

Bakan Tekin, konuya ilişkin iki yıldır kapsamlı analiz yürüttüklerini, bu yıl da incelemelerin devam edeceğini söyledi.

4+4+4 TARTIŞMASI: ‘SÜRE DEĞİL, BİTİRME YAŞI ÖNEMLİ’

Bakan Tekin, gündemdeki zorunlu eğitim süresi ve 4+4+4 sistemiyle ilgili iddialara da açıklık getirdi.

  • Sürecin rafa kalkmadığını fakat üzerinde çok dikkatli çalışılması gerektiğini söyledi.
  • Olası değişikliklerin aceleye getirilmeyeceğini vurguladı.
  • “Mesele eğitim süresinin kısaltılması değil, öğrencinin zorunlu eğitimi tamamlama yaşıdır.” dedi.
  • Akademik eğitime devam edecek öğrencilerin nasıl belirleneceğinin netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tekin, yeni modeller tartışılmadan önce mesleki ve genel lise altyapısının, öğretmen normlarının ve kız çocuklarının okullaşma oranının da hesaba katılması gerektiğini belirtti.

ÖZEL OKUL DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILIYOR

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, özel okul denetimlerine de değindi.

  • Özel okullarda velilerden ek ücret alınmaması gerektiğini vurguladı.
  • Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel kurumlarda da kullanılmasını zorunlu tuttuklarını söyledi.
  • Teftiş Kurulu Başkanlığının ani denetimler yürüttüğünü belirtti.

Ayrıca, 24 Kasım’daki 15 bin öğretmen atamasının ardından norm güncellemelerine gidileceğini, aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atama planlamasının açıklanacağını duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ İÇİN 7 İLDE HAZIRLIK TAMAM

Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek:

  • 7 ilde merkezlerin hazır olduğunu,
  • Çoğunun konaklamalı şekilde tasarlandığını,
  • Ankara ve İstanbul’daki merkezlerde konaklama olmayacağını söyledi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından akademinin tam kapasiteyle hizmet vermesinin planlandığını ifade etti.

ARA TATİL TARTIŞMASI UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Türkiye’de ara tatil uygulamasına 2019 yılında geçilmişti. Amaç, uzun yaz tatilini bir miktar kısaltmak ve “yaz unutması” olarak bilinen öğrenme kayıplarını azaltmaktı.

Pandemi döneminde okulların kapalı olması nedeniyle konu gündemde kalmadı; ancak yüz yüze eğitime dönülmesiyle birlikte ara tatiller yeniden tartışma konusu oldu. Öğretmenler ve veliler, tatil sonrası öğrencilerin tekrar okula adapte olmasının güçleştiğine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE, EĞİTİM SÜRESİNDE BİRÇOK ÜLKENİN GERİSİNDE

MEB yönetmeliğine göre bir ders yılının en az 180 iş günü olması gerekiyor; ancak dini ve resmi bayramlar, hava koşulları ve olağanüstü durumlar nedeniyle bu süre çoğu zaman tutturulamıyor.

Dünyadaki örneklere bakıldığında:

  • Güney Kore: 220 gün
  • Japonya: 210 gün
  • İngiltere, Almanya, Finlandiya: 190 gün

gibi rakamlarla Türkiye’den daha uzun eğitim süresi sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

