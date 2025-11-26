Bakan Tekin’den ara tatil açıklaması: “Veliler şikâyet ediyor, uygulama kaldırılabilir”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde uygulanan birer haftalık ara tatillerin gelecek yıldan itibaren kaldırılabileceğini söyledi. Tatil sonrası öğrencilerde yaşanan adaptasyon sorununun hem velileri hem öğretmenleri zorladığını belirten Bakan Tekin, “İki yıldır bu konuda analiz yapıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin programı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ara tatillerin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin tatil dönüşü okula uyum sağlamakta zorlandığını aktaran Bakan Tekin, veliler ve öğretmenlerden bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini belirtti. Uygulamanın kaldırılmasının gündemde olduğunu söyleyen Tekin, kararın yapılacak analizlerin ardından netleşeceğini ifade etti.

“ ÇOCUKLAR TAT İL D ÖNÜ Ş Ü OKULA DÖNMEK İSTEMİYOR”

Tekin, ara tatil uygulamasına yönelik eleştirilerin son yıllarda arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“ Özellikle çal ışan anne-babalar bu tatillerde zorlanıyor.”

“ Çocuklar tatilden sonra yeniden okula dönmekte isteksiz davran ıyor.”

“ Ö ğretmenlerimiz de ‘ara tatil sonrası adaptasyon s üreci zorla şıyor’ diyerek bize geri bildirimde bulunuyor.”

Bakan Tekin, konuya ilişkin iki yıldır kapsamlı analiz yürüttüklerini, bu yıl da incelemelerin devam edeceğini söyledi.

4+4+4 TARTI ŞMASI: ‘S ÜRE DE ĞİL, BİTİRME YAŞI ÖNEML İ’

Bakan Tekin, gündemdeki zorunlu eğitim süresi ve 4+4+4 sistemiyle ilgili iddialara da açıklık getirdi.

S ürecin rafa kalkmad ığını fakat üzerinde çok dikkatli çal ışılması gerektiğini s öyledi.

Olas ı değişikliklerin aceleye getirilmeyeceğini vurguladı.

“Mesele eğitim s üresinin k ısaltılması değil, ö ğrencinin zorunlu eğitimi tamamlama yaşıdır.” dedi.

Akademik eğitime devam edecek ö ğrencilerin nasıl belirleneceğinin netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tekin, yeni modeller tartışılmadan önce mesleki ve genel lise altyapısının, öğretmen normlarının ve kız çocuklarının okullaşma oranının da hesaba katılması gerektiğini belirtti.

ÖZEL OKUL DENET İMLERİ SIKLAŞTIRILIYOR

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, özel okul denetimlerine de değindi.

Özel okullarda velilerden ek ücret al ınmaması gerektiğini vurguladı.

Ücretsiz da ğıtılan ders kitaplarının özel kurumlarda da kullan ılmasını zorunlu tuttuklarını s öyledi.

Tefti ş Kurulu Başkanlığının ani denetimler y ürüttü ğ ünü belirtti.

Ayrıca, 24 Kasım’daki 15 bin öğretmen atamasının ardından norm güncellemelerine gidileceğini, aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atama planlamasının açıklanacağını duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ İ Ç İN 7 İLDE HAZIRLIK TAMAM

Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek:

7 ilde merkezlerin haz ır olduğunu,

Ço ğunun konaklamalı şekilde tasarlandığını,

Ankara ve İstanbul’daki merkezlerde konaklama olmayacağını s öyledi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından akademinin tam kapasiteyle hizmet vermesinin planlandığını ifade etti.

ARA TATİL TARTIŞMASI UZUN S ÜRED İR DEVAM EDİYOR

Türkiye’de ara tatil uygulamasına 2019 yılında geçilmişti. Amaç, uzun yaz tatilini bir miktar kısaltmak ve “yaz unutması” olarak bilinen öğrenme kayıplarını azaltmaktı.

Pandemi döneminde okulların kapalı olması nedeniyle konu gündemde kalmadı; ancak yüz yüze eğitime dönülmesiyle birlikte ara tatiller yeniden tartışma konusu oldu. Öğretmenler ve veliler, tatil sonrası öğrencilerin tekrar okula adapte olmasının güçleştiğine dikkat çekiyor.

TÜRK İYE, EĞİTİM S ÜRES İNDE BİR ÇOK ÜLKEN İN GERİSİNDE

MEB yönetmeliğine göre bir ders yılının en az 180 iş günü olması gerekiyor; ancak dini ve resmi bayramlar, hava koşulları ve olağanüstü durumlar nedeniyle bu süre çoğu zaman tutturulamıyor.

Dünyadaki örneklere bakıldığında:

G üney Kore: 220 gün

Japonya: 210 gün

İngiltere, Almanya, Finlandiya: 190 g ün

gibi rakamlarla Türkiye’den daha uzun eğitim süresi sunuyor.

