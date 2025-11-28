TOGG T10F’de Büyük Gün: Sedan Modelin Fiyatı ve Kampanya Detayları Belli Oldu

TOGG’un merakla beklenen sedan modeli T10F nihayet satışa sunuldu. 1 milyon 878 bin TL’den başlayan fiyatlar, yüzde 0 faizli kredi kampanyaları ve ileri teknoloji donanımlarıyla model yoğun ilgi gördü.
Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobil hamlesinin yeni temsilcisi TOGG T10F, coupe silueti ve fastback formuyla sedan segmentine iddialı bir giriş yaptı. Hem tek motorlu RWD hem çift motorlu AWD seçenekleriyle satışa çıkan T10F, 350 ile 600 kilometre arasında menzil sunan iki farklı batarya paketi, gelişmiş ADAS sürüş destek teknolojileri ve 29 inç panoramik ekranıyla dikkat çekiyor. TOGG’un bireysel ve kurumsal müşterilere sunduğu faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyaları ise modele yönelik ilgiyi artırmış durumda. İşte T10F’nin fiyatları, teknik özellikleri ve kampanya tabloları…
TOGG T10F, Türkiye’de 15 Eylül Pazartesi günü, Almanya’da ise 29 Eylül’de satışa sunuldu. Renk seçenekleri arasına eklenen Mardin ve Urla tonlarıyla birlikte T10F artık 9 farklı renk alternatifiyle geliyor. Model, satış öncesi TOGG deneyim merkezlerinde test edilebilir hale getirildi.
TOGG T10F ailesinin fiyatları donanım ve menzil seçeneklerine göre şöyle:
Fiyatların ÖTV değişiklikleri, opsiyon paketleri ve donanım seviyelerine göre farklılık gösterebileceği belirtildi.
Sedan modelinin genel başlangıç fiyatı ise önceki duyuruda 1 milyon 860 bin TL olarak açıklanmıştı.
T10F iki farklı batarya seçeneğiyle satışta:
Ayrıca:
modelin öne çıkan teknolojik donanımları arasında.
TOGG, hem bireysel hem kurumsal müşteriler için cazip finansman seçenekleri sunuyor.
Bireysel Kullanıcılar İçin Kampanyalar
Model Bazlı Kredi Örnekleri
T10F V2
T10F 4More AWD
Kurumsal Kullanıcılar İçin Kampanya
Bu finansman planları sayesinde 613 bin TL (kurumsal) ve 663 bin TL (bireysel) peşinatı olan kullanıcılar T10F sahibi olabiliyor.
TOGG’un 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası, yüksek enflasyon ortamında özellikle avantaj sağlıyor. Krediye konu tutarın reel değeri zaman içinde düşerken, ödenecek toplam tutarın sabit kalması borçlunun lehine bir durum yaratıyor.
Türkiye’nin mobilite vizyonunun yeni temsilcisi T10F, tasarımı, teknolojik donanımı ve uygun finansman seçenekleriyle satışa çıktığı ilk günden itibaren güçlü bir talep oluşturdu. Sedan segmentindeki elektrikli rekabete yerli bir alternatif olarak katılan model, hem iç pazarda hem Avrupa’da önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın belediye aracını kızının eşyalarını taşımak için kullandığı belirlendi. Müfettiş raporuyla usulsüzlük doğrulanınca Uyar hakkında disiplin süreci başlatıldı ve görevinden uzaklaştırıldı. Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde belediyeye ait araçların şahsi işlerde kullanıldığı iddiaları uzun süredir gündemdeydi. Tartışmalar, Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın kızının eşyalarını belediye aracıyla taşıdığına dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla resmiyet […]
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde önceki gün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. YKS’ye hazırlandığı öğrenilen Topal’ın ani ölümü ilçede büyük üzüntü yaratırken, diğer iki kardeşin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili savcılık ve ilgili kurumlar tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. TAVUK YEMEĞİ SONRASI FENALAŞTILAR Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Topal […]
Moda dünyasının en büyük gruplarından İnditex’in Kasım ayı indirimleri için geri sayım başladı. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius’ta dev kampanyaların 28 Kasım’da başlaması bekleniyor. Her yıl milyonlarca alışveriş tutkununun beklediği İnditex indirim dönemi yaklaştı. Zara’dan Massimo Dutti’ye, Stradivarius’tan Pull&Bear’a kadar geniş marka yelpazesiyle modanın nabzını tutan grup, Kasım ayının son haftasında büyük […]
28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında yaşanan erişim problemi, kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kısa sürede gündeme taşındı. Mobil uygulamada işlemlerin gerçekleştirilemediği, kullanıcıların hesaplarına giriş yapamadığı yönündeki bildirimler artarken, “Enpara çöktü mü?” sorusu günün en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. ERİŞİM SORUNU 13.10 SULARINDA BAŞLADI Kullanıcılar, öğle saatlerinde Enpara mobil uygulamasında teknik aksaklıklar […]
Ankara’da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışmanın ardından aracından inen bir sürücü, çevredeki uyarılara rağmen elindeki keserle karşı otomobile saldırarak büyük hasar verdi. “Allah’ını seversen dur” çağrılarına kulak asmayan saldırganın o anları, mağdur sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. KESERLE ARAÇ PARÇALADI Olay anına ait görüntülerde saldırganın, […]
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,19, yıllık bazda ise yüzde 34,85 arttı. Endeksin alt kalemlerinde ulaştırmadan gayrimenkule kadar birçok hizmet grubunda yükseliş görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Hizmet sektörünün maliyet değişimlerini gösteren endeks, aylık sınırlı artışa rağmen yıllık bazda yüksek […]