TOGG T10F'de Büyük Gün: Sedan Modelin Fiyatı ve Kampanya Detayları Belli Oldu

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
TOGG’un merakla beklenen sedan modeli T10F nihayet satışa sunuldu. 1 milyon 878 bin TL’den başlayan fiyatlar, yüzde 0 faizli kredi kampanyaları ve ileri teknoloji donanımlarıyla model yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobil hamlesinin yeni temsilcisi TOGG T10F, coupe silueti ve fastback formuyla sedan segmentine iddialı bir giriş yaptı. Hem tek motorlu RWD hem çift motorlu AWD seçenekleriyle satışa çıkan T10F, 350 ile 600 kilometre arasında menzil sunan iki farklı batarya paketi, gelişmiş ADAS sürüş destek teknolojileri ve 29 inç panoramik ekranıyla dikkat çekiyor. TOGG’un bireysel ve kurumsal müşterilere sunduğu faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyaları ise modele yönelik ilgiyi artırmış durumda. İşte T10F’nin fiyatları, teknik özellikleri ve kampanya tabloları…

T10F SATIŞA ÇIKTI: RENK SEÇENEKLERİ 9’A YÜKSELDİ

TOGG T10F, Türkiye’de 15 Eylül Pazartesi günü, Almanya’da ise 29 Eylül’de satışa sunuldu. Renk seçenekleri arasına eklenen Mardin ve Urla tonlarıyla birlikte T10F artık 9 farklı renk alternatifiyle geliyor. Model, satış öncesi TOGG deneyim merkezlerinde test edilebilir hale getirildi.

FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI: BAŞLANGIÇ 1 MİLYON 878 BİN TL

TOGG T10F ailesinin fiyatları donanım ve menzil seçeneklerine göre şöyle:

  • T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 TL
  • T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000 TL
  • T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL
  • T10F V2 4More AWD: 3.133.641 TL

Fiyatların ÖTV değişiklikleri, opsiyon paketleri ve donanım seviyelerine göre farklılık gösterebileceği belirtildi.

Sedan modelinin genel başlangıç fiyatı ise önceki duyuruda 1 milyon 860 bin TL olarak açıklanmıştı.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 350–600 KM ARASI MENZİL

T10F iki farklı batarya seçeneğiyle satışta:

  • 52,4 kWh batarya: Yaklaşık 350 km menzil
  • 88,5 kWh batarya: 600 km’ye varan menzil

Ayrıca:

  • Tek motorlu RWD ve çift motorlu AWD opsiyonları
  • Gelişmiş seviye ADAS sürüş destek sistemleri
  • Türkçe komutları algılayan akıllı asistan
  • 29 inç panoramik geniş ekran
  • Akıllı bağlantı özellikleri

modelin öne çıkan teknolojik donanımları arasında.

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI T10F’YE İLGİYİ ARTIRDI

TOGG, hem bireysel hem kurumsal müşteriler için cazip finansman seçenekleri sunuyor.

Bireysel Kullanıcılar İçin Kampanyalar

  • 400.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi
  • Diğer tutarlar için 48 aya kadar %2,89 faiz oranı

Model Bazlı Kredi Örnekleri

T10F V2

  • 700.000 TL kredi – 12 ay – %0 faiz → Aylık 58.334 TL
  • 1.000.000 TL kredi – 48 ay – %2,68 faizAylık 43.185 TL
  • 1.700.000 TL kredi – 48 ay – %2,73 faizAylık 74.256 TL

T10F 4More AWD

  • 700.000 TL kredi – 12 ay – %0 faiz → Aylık 58.334 TL
  • 1.500.000 TL kredi – 36 ay – %2,69 faizAylık 73.895 TL

Kurumsal Kullanıcılar İçin Kampanya

  • 1.750.000 TL kredi – 48 ay – %2,80 faiz → Aylık 68.525 TL

Bu finansman planları sayesinde 613 bin TL (kurumsal) ve 663 bin TL (bireysel) peşinatı olan kullanıcılar T10F sahibi olabiliyor.

“REEL AVANTAJ” YARATAN SIFIR FAİZ VADESİ

TOGG’un 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası, yüksek enflasyon ortamında özellikle avantaj sağlıyor. Krediye konu tutarın reel değeri zaman içinde düşerken, ödenecek toplam tutarın sabit kalması borçlunun lehine bir durum yaratıyor.

T10F SEDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye’nin mobilite vizyonunun yeni temsilcisi T10F, tasarımı, teknolojik donanımı ve uygun finansman seçenekleriyle satışa çıktığı ilk günden itibaren güçlü bir talep oluşturdu. Sedan segmentindeki elektrikli rekabete yerli bir alternatif olarak katılan model, hem iç pazarda hem Avrupa’da önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

