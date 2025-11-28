Arda Güler’in paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yiğit Efe için attığı not beğeni yağmuruna tutuldu

Fenerbahçe’nin Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında takımın genç savunmacısı Yiğit Efe Demir ilk 11’de sahaya çıktı ve performansıyla dikkat çekti. Maçı takip eden Real Madridli yıldız Arda Güler’in, Yiğit Efe için yaptığı övgü dolu paylaşım ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

ARDA GÜLER DERBİ GECESİNDE ESKİ TAKIMINI TAKİP ETTİ

Real Madrid’de Xabi Alonso’nun önemli oyuncularından biri haline gelen Arda Güler, eski kulübü Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Maç devam ederken genç yıldızın yaptığı paylaşım, hem Fenerbahçe camiasında hem sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PAYLAŞIMIN ODAĞI: YİĞİT EFE DEMİR

Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşısında gösterdiği mücadeleci performansla alkış topladı. Sakatlığı nedeniyle 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan genç futbolcu, maça damga vuran isimlerden biri oldu.

Tam da bu sırada Arda Güler, altyapıdan arkadaşı olan Yiğit Efe için destek dolu bir mesaj paylaştı.

“MAŞALLAH KARDEŞİM BENİM” MESAJI OLAY OLDU

Arda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

“Maşallah kardeşim benim, daha nice hayallerine”

ifadelerini kullanarak Yiğit Efe’ye destek verdi. Mesaja sarı-lacivert kalp emojisi de ekleyen Arda, Fenerbahçe taraftarının gönlünde bir kez daha taht kurdu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN BÜYÜK BEĞENİ

Arda Güler’in paylaşımı:

Binlerce beğeni aldı,

Kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı,

Sosyal medya kullanıcıları tarafından “gerçek aidiyet”, “samimiyet”, “altyapı vefası” gibi yorumlarla övüldü.

Fenerbahçe camiası, genç yıldızın hem eski kulübüne hem de altyapıdan gelen oyunculara desteğini sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

