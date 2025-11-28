Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

3600 Günle Yaş Şartsız Emeklilik! 1999 Öncesine Büyük Fırsat

3600 Günle Yaş Şartsız Emeklilik! 1999 Öncesine Büyük Fırsat

Yayınlanma:
Ayse Kara Yönetici
3600 Günle Yaş Şartsız Emeklilik! 1999 Öncesine Büyük Fırsat

SGK’nın son düzenlemeleri milyonlarca çalışan için yeni bir erken emeklilik yolu açtı. 1999 öncesi sigorta girişi olan annelere 6 yıla kadar erken emeklilik imkânı sağlanırken, engelli bireyler 3600 gün primle yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. Ağır işlerde çalışanlara ise yıpranma payıyla avantaj sunuluyor.

Türkiye’de erken emeklilik beklentisi milyonlarca çalışan için yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. SGK’nın son açıklamaları ve mevcut düzenlemelerin genişletilmesiyle birlikte özellikle 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, anneler, engelli bireyler ve ağır işlerde çalışanlar için emeklilik yolu önemli ölçüde kısalıyor. 1800 ve 3600 prim günüyle emeklilik imkânı sunan sistem, farklı gruplara özel avantajlarıyla dikkat çekerken, doğum borçlanmasından yıpranma payına kadar birçok başlık çalışanlara erken emeklilik kapısını aralıyor.

1999 ÖNCESİNE ERKEN EMEKLİLİK: KİMLER YARARLANABİLİR?

Erken emeklilik hakkı bekleyen çalışanlar için SGK’dan umut verici açıklamalar geldi. Yapılan son düzenlemeler, özellikle 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar, anneler, engelli bireyler ve ağır işlerde çalışanlar için emeklilik yolunu önemli ölçüde kısaltıyor.

SGK’nın üzerinde çalıştığı yeni sistemle birlikte; 1800 gün, 3600 gün ve doğum borçlanması gibi kalemlerle erken emeklilik seçenekleri genişletiliyor. Kadın çalışanlara sağlanan borçlanma imkânı ile 6 yıla kadar prim kazanmak mümkün olurken, ağır işlerde çalışanlara verilen yıpranma payı avantajı da sigorta süresini öne çekiyor.

ANNELER İÇİN 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

SGK’nın duyurusuna göre kadın çalışanlar için en kapsamlı destek doğum borçlanması üzerinden sağlanıyor.

Her bir doğum için 2 yıl (720 gün) borçlanma yapılabiliyor.

En fazla 3 çocuk için toplam 2160 gün, yani 6 yıl prim kazanılabiliyor.

Bu sayede kadın çalışanların emeklilik tarihi yıllarca öne çekiliyor.

Bu uygulama, çalışma hayatına çocuk nedeniyle ara vermek zorunda kalan kadınlara önemli bir avantaj sağlıyor.

ENGELLİ BİREYLERE 3600 GÜNLE YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK

Engelli vatandaşlara yönelik erken emeklilik sistemi de geniş kapsamlı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

%40 ve üzeri engel raporu bulunanlar,

3600 prim günü ve

15 yıl sigortalılık süresi ile yaş beklemeden emekli olabiliyor.

Vergi indirimi yoluyla erken emeklilik hakkı daha da erkene çekilebiliyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin uzun yıllar çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANLARA YIPRANMA PAYI AVANTAJI

Bazı mesleklerde çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle çalışanlara “yıpranma payı” veriliyor. Bu ek süreler sigortalılık gününe eklenerek yaş şartını aşağı çekiyor.

Yıpranma payı avantajından yararlanabilen meslekler arasında:

Maden işçileri

Sağlık çalışanları

Metal sektörü çalışanları

Basın mensupları

gibi riskli alanlarda görev yapanlar bulunuyor.

Bu çalışanlar hem ek gün hem de daha düşük emeklilik yaşı kazanıyor.

1800 GÜNLE MALULEN EMEKLİLİK HAKKI

Çalışma gücünde ciddi oranda kayıp yaşayan sigortalılar için malulen emeklilik kapısı açık.

Malulen emeklilik şartları:

%60 ve üzeri iş gücü kaybı

En az 1800 prim günü

SGK tarafından onaylanan sağlık raporu

Yaş şartı yok

Bu sistem, ağır sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen bireyler için güvence oluşturuyor.

3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK: 1999 ÖNCESİNE ÖZEL

9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar, 3600 gün ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kısmi emekli olabiliyor.

Yaş şartı devam ediyor ancak

Prim gününü tamamlayanlar daha erken emekli olma hakkı elde ediyor.

Maaş tam emekliliğe göre daha düşük olsa da erken emekliliğin yolu açılmış oluyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Erken emeklilik imkânından yararlanabilecek gruplar:

✔ 1999 öncesi sigorta girişi olanlar
✔ Kadın çalışanlar (doğum borçlanması)
✔ Engelli çalışanlar
✔ Ağır işlerde çalışanlar
✔ Sağlık sorunları yaşayanlar (malulen emeklilik)

Kaynak: Haber Merkezi

