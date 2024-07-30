Türkiye’ye Giriş Yaptı! Bu Gece ve Yarın Etkili Olacak: 81 İl İçin Önemli Uyarı Yapıldı

Son dakika haberine göre son günlerde etkili olan aşırı sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Balkanlar üzerinden yeni hava sistemi Yurdumuza giriş yaptı. Meteoroloji kaynaklardan verilen bilgilere göre özellikle bugün ve yarın başta İstanbul ve Marmara Bölgesi olmak üzere birçok ilimizde yağış bekleniyor.
Son günlerde yaşanan yüksek sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden gelen yeni hava dalgası ile biraz kırılacak. Marmara Bölgesi ve özellikle Karadeniz bölgesi için kurtarıcı olacak yeni hava dalgası sadece 2 gün sürecek. Ardından ağustos ayının ilk günlerinde de yine yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Özellikle 9 Ağustos’tan itibaren de Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yurdumuzda etkisi etkili olacağı öngörülüyor.
X üzerinden yayın yapan meteoroloji sayfası Hava Forum yeni serin hava dalgası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu geceden itibaren Türkiye genelinde etkisini göstermesi beklenen yeni sistemin Balkanlardan Yurdumuza giriş yaptığını belirten Hava Forum şu ifadeleri kullandı:
“Balkanlar’dan serin hava geliyor. Salı gecesi ve çarşamba sabaha karşı İstanbul’da sıcaklık 18-19 derecelere kadar düşecek. Gündüz ise 29 dereceler bekleniyor. İdeal insancıl yaz budur, teşekkürler, iyi akşamlar…”
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