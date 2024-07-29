Erken Emeklilik TBMM’den Geçti: 41-44 Yaş Arası İçin Yeni Fırsat

TBMM’den milyonlarca kişiye yeni erken emeklilik müjdesi. SGK giriş tarihine göre 41-44 yaş arasına yeni emeklilik imkanı geliyor. İşte erken emeklilik şartları ve detaylar…

Erken emeklilik fırsatları milyonlarca çalışan tarafından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olanlar için belirli şartlara bağlı olarak çıkan EYT yasasının ardından bir çok çalışan yeni erken emeklilik imkanlarını değerlendirmek istiyor. Çalışanlar için güzel haber TBMM’den geldi. 41-44 Yaş arasında olanlar da artık erken emekli olabilir. Bir çok özel düzenleme ile birlikte milyonlarca kişi için erken emeklilik mümkün. İşte SSK ve Bağ-Kurlulara SGK başlangıç tarihine göre yeni erken emeklilik imkanları…

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken emeklilik fırsatları TBMM’de görüşülmeye devam ediyor. SGK başlangıç tarihine göre ve bazı özel durumlara göre SSK ve Bağ-Kurlular için erken emeklilik imkanları var. Bunlardan biri de sağlık durumundan yani malulen emeklilik. Malulen emekli olabilmek için iş gücünü belli bir oranda kaybetmenin yanı sıra prim gün şartı ve hizmet süresi şartı da bulunuyor. Peki kimler malulen emekli olabilir? Malulen emeklilik şartları neler? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği malulen emeklilik şartları ve detaylar…

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?

Malulen emeklilik, sağlık durumundan emeklilik anlamına geliyor. Çalışma hayatı sırasında iş gücünü belli bir oranda kaybedenler için sunulan bir erken emeklilik imkanı olan malulen emeklilikte belirli şartlar bulunuyor. Malulen emeklilik için en az 1800 gün priminizin olması ve 10 yıllık sigortalılık süresinin bulunması önemli.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Malulen emeklilik, Türkiye’de çalışanların çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybetmesi durumunda sağlanan bir emeklilik türüdür. Malulen emekli olabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır:

Sigortalılık Süresi:

Malulen emekli olabilmek için en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak gerekmektedir.

Prim Gün Sayısı:

Sigortalının en az 1800 gün (5 yıl) prim ödemiş olması gerekmektedir.

Çalışma Gücü Kaybı:

Sigortalının, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az %60 oranında kaybettiğinin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurullarınca raporlanmış ve SGK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Çalışma Durumu:

Sigortalının, çalışma gücünü kaybettikten sonra aktif olarak çalışmıyor olması gerekmektedir.

Diğer Şartlar:

Bazı durumlarda, çalışma gücü kaybı nedeniyle işten ayrıldıktan sonra belirli bir süre içinde malulen emeklilik başvurusu yapılması gerekmektedir.

MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINA GİREN HASTALIKLAR

Türkiye’de malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmiş olup, bu hastalıklar çalışma gücünün en az %60 oranında kaybına neden olmalıdır. İşte malulen emeklilik kapsamına giren bazı hastalıklar:

Kanser

Kanser hastalığının tedavisi sürecinde veya tedavi sonrasında çalışma gücünün %60 oranında kaybedilmesi durumunda malulen emeklilik hakkı doğar.

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kronik kalp yetmezliği, ileri derece kalp kapak hastalıkları, ağır hipertansiyon gibi ciddi kalp ve damar hastalıkları.

Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları

Kas distrofileri, ilerleyici kas hastalıkları, ciddi omurilik yaralanmaları.

Nörolojik Hastalıklar

Multiple skleroz (MS), amyotrofik lateral skleroz (ALS), ileri derece parkinson hastalığı, demans ve benzeri ciddi nörolojik bozukluklar.

Psikiyatrik Hastalıklar

Şizofreni, bipolar bozukluk, ağır depresyon gibi ağır ve kronik psikiyatrik hastalıklar.

Solunum Sistemi Hastalıkları

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), ileri derece astım, akciğer yetmezliği.

Böbrek Hastalıkları

Kronik böbrek yetmezliği, diyaliz gerektiren durumlar.

Karaciğer Hastalıkları

Siroz, kronik hepatit ve diğer ciddi karaciğer hastalıkları.

Endokrin Hastalıklar

Ciddi tiroid bozuklukları, ileri derece diyabet ve komplikasyonları.

Göz Hastalıkları

İleri derecede görme kaybı veya körlük.

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Malulen emeklilik başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Başvuru sürecinde gerekli olan belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır:

T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya kimlik kartı.

Maluliyet durumu raporu: SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınmış, çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedildiğini gösteren sağlık kurulu raporu.

Sigortalılık belgesi ve prim ödeme dökümü.

Sağlık Kurulu Raporu Alınması

Maluliyet durumunun belirlenmesi için SGK tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneye başvurarak sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Bu raporda çalışma gücünüzün en az %60 oranında kaybedildiği belirtilmelidir.

SGK’ya Başvuru

Hazırladığınız belgelerle birlikte bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında, malulen emeklilik talebinizi belirten dilekçeyi de doldurmanız istenebilir.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvurunuz SGK tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde, sağlık kurulu raporunuz incelenir ve maluliyet oranınız belirlenir. SGK, gerek gördüğü takdirde sizi yeniden bir sağlık kurulu muayenesine gönderebilir.

Sonuç ve Bildirim

Başvurunuzun sonucu, SGK tarafından size yazılı olarak bildirilir. Başvurunuz kabul edilirse, malulen emeklilik maaşınız bağlanır ve ödemeleriniz başlar. Başvurunuzun reddedilmesi durumunda, itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz sürecinde, SGK’ya yeniden başvurabilir veya dava açabilirsiniz.

Önemli Noktalar:

Malulen emeklilik başvurusu yaparken, tüm belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.

Sağlık kurulu raporunuzun SGK tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneden alınmış olması önemlidir.

Başvurunuzun sonucunu takip etmek için SGK’nın internet sitesini veya SGK müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz.