Mini EYT ile Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik! Milyonlara Müjdeler Peş Peşe Geldi

Milyonlarca kişiye TBMM’den peş peşe müjde geliyor. Hem staj ve çıraklık sigortası mağdurları için hem de mini EYT bekleyenler için yeni gelişmeler var.

Staj ve Çıraklık sigortası mağdurları ve erken emeklilik bekleyen Milyonlarca kişi için güzel haber geldi. Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu, erken emeklilik için ilk adım atılıyor. Özellikle EYT’yi kaçıran staj ve çıraklık mağdurları için Mini EYT kıvamında olacak düzenlemeye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan staj ve çıraklık mağdurları bu düzenleme ile birlikte Artık erken emeklilik hakkını elde edecek. EYT’yi kıl payı kaçıran staj ve çıraklık mağdurlarını ilgilendiren yeni düzenlemenin Tüm detayları haberimizde…

EYT yasası geçtiğimiz yıl kabul edilmiş, 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayan Milyonlarca kişi erken emeklilik hakkına sahip olmuştu. Şu ana kadar EYT’den yararlanan kişi sayısı 3 milyonu aşarken kademeli olarak bu sayının 5 milyona kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına rağmen staj ve çıraklık mağdurları kapsam dışı kalmıştı. Sayıları 250.000’e yakın olan staj ve çıraklık mağdurları için yeni haberler geldi. Nihayet hazırlanan kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Mini EYT kıvamında olacak yeni düzenleme ile birlikte staj ve çıraklık mağdurları içinde erken emeklilik imkanı gelecek. Peki Kimler erken emekli olabilecek? Staj ve çıraklık mağdurları için yeni düzenlemenin detayları neler?

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STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARINA MÜJDE VAR

Staj ve çıraklık mağdurları, İşe başlama tarihleri 8 Eylül 1999 ve öncesi olmasına rağmen eyt’de kapsam dışı bırakılmıştı. EYT’de Mağdur olan staj ve çıraklık mağdurlarının emeklilik hakkını elde etmesi için çalışmalar devam ediyor. Denizli milletvekili Yasin Öztürk, staj ve çıraklık mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesi için TBMM’ye yeni bir kanun teklifi sundu. Kanun teklifi, staj ve çıraklık başlangıç tarihinin sigortalık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesini öngörüyor.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARINA YENİ ERKEN EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi Mini EYT olarak nitelendiriliyor. Kabul edilmesi durumunda EYT’de mağdur olan staj ve çıraklık mağdurları erken emeklilik hakkına sahip olacak. Böylece yaklaşık 250.000 staj ve çıraklık mağdurunun erken emeklilik mücadelesi de sonuç vermiş olacak.

Staj ve çıraklık mağdurlarına erken emeklilik öngören kanun teklifi şu şekilde:

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve (j)” ibaresi ” (j) ve (k)” şeklinde değiştirilmiştir.

“k) Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri,”

MADDE 2- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 98- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 41 inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde sayılanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çıraklık, staj ve eğitim süreleri, 3 ay içinde talepte bulunmaları ve geriye doğru borçlanmaları hâlinde, sigorta başlangıç tarihinin hesaplanmasında dikkate alınır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TBMM’ye sunulan kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda staj ve Çıraklık sigortası mağdurları yeniden EYT kapsamına alınacak, Böylelikle yaş şartı aranmadan prim gün sayısı ve yıl şartını doldurmaları durumunda emeklilik hakkına sahip olacak.