Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

Emekliye Müjde 19.15’te Geldi! En Düşük Emekli Maaşı İLAVE REFAH PAYI ile 15.500 TL Oluyor

Yayınlanma:
ABONE OL

Emekliye ilave zam beklentisi sürerken yeni bir son dakika haberi kulislerden sızdı. Müjdeli duyuru 19.15’te geldi. En düşük emekli maaşı 15.500 TL olarak ödenecek.

SSK ve bağ-kur’lu emeklileri sevindirecek son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan maaş artışları emekliler tarafından yeterli bulunmamış tepkiler de çığ gibi büyümüştü. Emekli vatandaşları için yeni çalışma hazırlığı kulislerden sızdı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek ilave zam kararı an meselesi. Yeni iddialara göre, emeklilere en düşük maaş 15.500 TL olarak ödenecek. Aynı zamanda emekli kök maaşlara da yeni güncelleme gelecek. Peki emekliye ilave zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı değişecek mi?

Emekli maaşı alan milyonlarca kişiye heyecanlandıran yeni kulis bilgisi geldi. Temmuz ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı zammı belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile birlikte zamlı ödemelerde başlarken aynı zamanda en düşük emekli maaşı alanlara zam farkı ödemesi yatacak.

İLGİLİ HABER ING Bank 3 Ay Ertelemeli 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Verecek! Tek Şartla Şipşak Onay Çıkıyor

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARDAN MEMNUN DEĞİL

Ancak Türkiye’nin içinde bulunduğu enflasyon ve ekonomik kriz emeklilerin belini bükmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş verilen zamlardan memnun değil O nedenle ilave zam beklentisi içinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sık sık çağrı yapan emekliler geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek ilave artış istiyor. Son gelen kulis bilgilerine göre ise emeklilerin bu çağrısı yanıt bulabilir. Çünkü en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni bir iddia gündemde. Emekliler için yeni zam haberi kısa süre içinde verilebilir.

EMEKLİYE 15.500 TL MAAŞ İDDİASI VAR

Milyonlarca emekli için Sevindirici gelişme duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği ve emekli maaşlarına yeni iyileştirme için harekete geçirdiği öne sürüldü. Bu yeni düzenleme ile birlikte şu anda 12.500 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşına 3.000 TL ilave zam yapılabilir. Böylece yeni en düşük emekli maaşı da 15.500 TL’ye yükselebilir.

EK REFAH PAYI ZAMMI VERİLECEK

Sosyal Güvenlik uzmanlarının AK Parti kulislerine dayandırdığı habere göre en düşük emekli maaşına yeni ilave zam planı var. Bazı kaynaklar ise bu zammın tüm emeklilere yapılacağını konuşuyor. Buna göre emekliye 3000 TL refah Payı zammı verilecek Böylece en düşük emekli maaşı 15.500 TL’ye yükselecek. Aynı zamanda SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin kök maaşına da 3.000 TL ilave zam yapılacak. Sosyal Güvenlik uzmanlarının son iddiaları ilave zammın Ağustos ayında geleceği yönünde. Emekliler de şimdi heyecanla bu zammın verilmesini bekliyor.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
30 Temmuz 2024
Mini EYT ile Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik! Milyonlara Müjdeler Peş Peşe Geldi

Milyonlarca kişiye TBMM’den peş peşe müjde geliyor. Hem staj ve çıraklık sigortası mağdurları için hem de mini EYT bekleyenler için yeni gelişmeler var. Staj ve Çıraklık sigortası mağdurları ve erken emeklilik bekleyen Milyonlarca kişi için güzel haber geldi. Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu, erken emeklilik için ilk adım atılıyor. Özellikle EYT’yi kaçıran staj ve çıraklık […]

Ekonomi
30 Temmuz 2024
Yüzde 30 Zam Geldi! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Temmuz ayının son günlerinde de zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa o ürünlere yüzde 30 zam yapıldı. Yeni zam yarından itibaren geçerli olacak. Türkiye’nin en büyük firmalarından olan Ülker, yeni zam kararını duyurdu. Ülker’in atıştırmalık grubu ürünlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yeni zam Yarından itibaren geçerli olacak. İşte zam sonrası Ülker’in yeni fiyat […]

Ekonomi
30 Temmuz 2024
1 Ağustos’tan İtibaren Emekliye 3’Ü 1 ARADA ÖDEME Geliyor! SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Jest

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 1 Ağustos’tan itibaren ek ödeme jesti geliyor. Emekliye 3’ü 1 arada ödeme için detaylar açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi milyonlarca vatandaş için ek ödeme fırsatları Ağustos ayında da devam edecek. Emekliler Ağustos ayında hem çifte ek ödeme alacak hem de zamlı maaşlarını cebine koyacak. SSK BAĞ-KUR 4C ayrımı olmadan yapılacak ek […]

Ekonomi
30 Temmuz 2024
Ağustos’ta 9.077 TL Devlet Desteği! 3 Şartı Yerine Getiren Alacak

Ağustos ayında 9.077 TL devlet desteği ödemeleri başlıyor. Devletten destek almak için 3 şart var. İşte başvuru şartları ve detaylar… Temmuz 2024 itibarıyla emekli ve memur maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerine de zam geldi. Türkiye’de en yüksek sosyal yardım ödemelerinden biri olan evde bakım maaşı da artan yardımlar arasında yer alıyor. Temmuz ayına kadar […]

Türkiye’ye Giriş Yaptı! Bu Gece ve Yarın Etkili Olacak: 81 İl İçin Önemli Uyarı Yapıldı

Dizilerin Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak? Kızıl Goncalar, Bahar, İnci Taneleri, Kuruluş Osman Yayın Tarihleri

Aylık 600 bin TL Maaşla Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yetiyor

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı’nın Şikayeti Üzerine İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

Balıkesir’in O İlçesi İl Oluyor! Türkiye’nin 82 Plakalı İli Resmen Belli Oldu

İstanbullular hazırlıklı olun! Saat Verildi: Nihayet sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor