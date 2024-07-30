Emekliye Müjde 19.15’te Geldi! En Düşük Emekli Maaşı İLAVE REFAH PAYI ile 15.500 TL Oluyor

Emekliye ilave zam beklentisi sürerken yeni bir son dakika haberi kulislerden sızdı. Müjdeli duyuru 19.15’te geldi. En düşük emekli maaşı 15.500 TL olarak ödenecek.

SSK ve bağ-kur’lu emeklileri sevindirecek son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan maaş artışları emekliler tarafından yeterli bulunmamış tepkiler de çığ gibi büyümüştü. Emekli vatandaşları için yeni çalışma hazırlığı kulislerden sızdı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek ilave zam kararı an meselesi. Yeni iddialara göre, emeklilere en düşük maaş 15.500 TL olarak ödenecek. Aynı zamanda emekli kök maaşlara da yeni güncelleme gelecek. Peki emekliye ilave zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı değişecek mi?

Emekli maaşı alan milyonlarca kişiye heyecanlandıran yeni kulis bilgisi geldi. Temmuz ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı zammı belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile birlikte zamlı ödemelerde başlarken aynı zamanda en düşük emekli maaşı alanlara zam farkı ödemesi yatacak.

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EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARDAN MEMNUN DEĞİL

Ancak Türkiye’nin içinde bulunduğu enflasyon ve ekonomik kriz emeklilerin belini bükmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş verilen zamlardan memnun değil O nedenle ilave zam beklentisi içinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sık sık çağrı yapan emekliler geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek ilave artış istiyor. Son gelen kulis bilgilerine göre ise emeklilerin bu çağrısı yanıt bulabilir. Çünkü en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni bir iddia gündemde. Emekliler için yeni zam haberi kısa süre içinde verilebilir.

EMEKLİYE 15.500 TL MAAŞ İDDİASI VAR

Milyonlarca emekli için Sevindirici gelişme duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği ve emekli maaşlarına yeni iyileştirme için harekete geçirdiği öne sürüldü. Bu yeni düzenleme ile birlikte şu anda 12.500 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşına 3.000 TL ilave zam yapılabilir. Böylece yeni en düşük emekli maaşı da 15.500 TL’ye yükselebilir.

EK REFAH PAYI ZAMMI VERİLECEK

Sosyal Güvenlik uzmanlarının AK Parti kulislerine dayandırdığı habere göre en düşük emekli maaşına yeni ilave zam planı var. Bazı kaynaklar ise bu zammın tüm emeklilere yapılacağını konuşuyor. Buna göre emekliye 3000 TL refah Payı zammı verilecek Böylece en düşük emekli maaşı 15.500 TL’ye yükselecek. Aynı zamanda SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin kök maaşına da 3.000 TL ilave zam yapılacak. Sosyal Güvenlik uzmanlarının son iddiaları ilave zammın Ağustos ayında geleceği yönünde. Emekliler de şimdi heyecanla bu zammın verilmesini bekliyor.