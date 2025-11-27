Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Kış aylarında tekrarlayan zatürre alarmı: Uzmanlardan "Altta yatan hastalık olabilir" uyarısı

Kış aylarında tekrarlayan zatürre alarmı: Uzmanlardan “Altta yatan hastalık olabilir” uyarısı

Göğüs cerrahisi uzmanları, kış aylarında sık görülen ve aynı bölgede tekrarlayan zatürre vakalarının basit bir enfeksiyon değil, akciğer kanseri veya bağışıklık sistemi hastalıklarının erken habercisi olabileceğini belirterek özellikle sigara içenler ve ileri yaştakileri uyardı.

Yayınlanma:
Hande barlas Yönetici
Kış aylarında tekrarlayan zatürre alarmı: Uzmanlardan “Altta yatan hastalık olabilir” uyarısı

Kış mevsimiyle birlikte artan zatürre vakalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Karapınar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, özellikle aynı bölgede tekrar eden zatürrelerin ciddi hastalıkların işareti olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, sigara kullanan ve 50 yaş üstü bireylerde bu durumun akciğer kanserinin erken bulgusu olabileceğini vurguluyor.

“TEKRARLAYAN ZATÜRRELER BASİT ENFEKSİYON DEĞİL” UYARISI

Prof. Dr. Kemal Karapınar, zatürrenin mikrobik bir hastalık olduğunu ancak belirli bir akciğer bölgesinde tekrar etmesinin alarm işareti olduğunu söyledi:
“Antibiyotik tedavisine rağmen düzelmeyen ve aynı bölgede tekrarlayan zatürrelerde altta bir tümör olabileceği mutlaka düşünülmelidir.”

Karapınar, bu durumlarda ileri tetkik yapılması gerektiğini vurgulayarak ilaçlı akciğer tomografisinin önemine dikkat çekti.

CERRAHİ MÜDAHALE GEREKTİREBİLİR

Prof. Dr. Karapınar, tekrarlayan zatürrelerde yapılan bronkoskopi, EBUS, PET ve solunum fonksiyon testleriyle hastanın ameliyata uygunluğunun değerlendirildiğini belirtti.
“Tümör tespit edilirse cerrahi planlamaya geçiyoruz. Merkezî yerleşimli tümörlerde çoğu zaman açık ameliyat gerekebiliyor” diyen Karapınar, amaçlarının tümörü güvenli sınırlarla tamamen çıkarmak olduğunu söyledi.

KIŞIN ZATÜRRE RİSKİ ARTIYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk ise kış aylarında artan viral enfeksiyonların zatürre riskini yükselttiğini belirtti:
“Damlacık yoluyla bulaşan virüsler kalabalık ortamlarda hızla yayılıyor. Bu nedenle kış ayları zatürre açısından riskli dönemlerdir.”

Saltürk, zatürrenin sadece bir enfeksiyon olarak değil, başka hastalıkların da habercisi olabileceğini hatırlattı.

SİGARA İÇENLER İÇİN AYRICA RİSK

Sigara kullanan kişilerde zatürrenin daha dikkatle izlenmesi gerektiğini belirten Saltürk, “Aynı bölgede tekrarlayan zatürre, özellikle 50 yaş üzeri sigara içen bireylerde akciğer kanserinin erken belirtisi olabilir” dedi.
Bu nedenle antibiyotik tedavilerine rağmen tekrar eden şikayetlerde mutlaka ileri tetkik yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

