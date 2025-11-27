Binlerce liralık masraftan kurtulun: Sivilce çukurları nasıl geçer? İşte uzmanların önerdiği en etkili yöntemler

Sivilce sonrası oluşan çukurlaşmalar, hem kadınların hem de erkeklerin en sık şikâyet ettiği cilt sorunları arasında yer alıyor. Görünümü olumsuz etkileyen bu izler çoğu zaman özgüven kaybına yol açarken, uzmanlara göre hem evde uygulanabilecek düzenli bakım hem de dermatolojik işlemler bir araya geldiğinde cilt dokusunun yenilenmesi mümkün. Tedavide temel amaç, akne sonrası kaybolan kollajeni yeniden artırarak cildin kendini onarmasına yardımcı olmak.

AKNE SONRASI NEDEN ÇUKUR OLUŞUR?

Uzmanlara göre yüzdeki çukurların temel nedeni, aknenin iyileşirken cildin alt tabakasında kollajen kaybına yol açması. Bu kayıplar zaman içinde delik görünümlü kalıcı izlere dönüşüyor. Bu nedenle uygulanan tüm tedavi yöntemleri, kollajen üretimini uyarmayı ve cilt yenilenmesini hızlandırmayı hedefliyor.

UZMANLARIN EN ÇOK ÖNERDİĞİ TEDAVİLER

• Kimyasal Peeling

Ölü deri tabakasını soyarak daha pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Hafif derinlikteki izlerde etkili olabilir.

• Microneedling (Dermapen)

Ciltte mikro kanallar oluşturarak vücudun kendi kollajen üretimini artırır. Düzenli seanslarla çukurlarda gözle görülür iyileşme sağlanır.

Uyarı: Ciltte aktif sivilce varken yapılması risklidir; yalnızca dermatolog onayıyla uygulanmalıdır.

• Fraksiyonel Lazer Tedavileri

Daha derin izlerde tercih edilen bu yöntem cildin üst tabakasını yenileyerek pürüzlü görünümü düzeltmeye yardımcı olur.

• Dolgu Uygulamaları

Derin çukurlar için en hızlı sonuç veren yöntemlerden biri. Hyalüronik asit bazlı doldurucular, çukuru yukarı kaldırarak yüzeyin daha eşit görünmesini sağlar.

EVDE YAPILABİLECEK BAKIMLAR

Uzman dermatologlar, klinik tedavilere ek olarak düzenli ev bakımıyla iyileşmenin hızlandırılabileceğini belirtiyor:

Retinol: Hücre yenilenmesini destekler, uzun vadede cilt dokusunu düzeltir.

AHA/BHA asitleri: Cildin üst tabakasını nazikçe soyarak pürüzlülüğü azaltır.

C vitamini serumları: Lekeleri hafifletir, cilt tonunu eşitler.

Ayrıca doktorun önerisiyle kollajen takviyesi kullanmak da cildin içten desteklenmesine yardımcı olabilir.

SONUÇ: KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ BAŞARIYI ARTIRIYOR

Uzmanlara göre yüz çukurlarının tedavisinde en kritik nokta, kişisel cilt yapısını doğru analiz etmek. Her iz aynı yöntemle düzelmediği için dermatolog muayenesi ve kişiye özel tedavi planı başarı oranını doğrudan artırıyor. Düzenli bakım ve doğru tekniklerle, ciltteki çukurların görünümünü önemli ölçüde azaltmak mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi