Asgari Ücret Zammı Yaklaşıyor: Yeni Artış Cebimizi Nasıl Etkileyecek? Tazminat ve Ödemeler Yeniden Hesaplanacak

2026 asgari ücret zammına yönelik beklentiler yükselirken, belirlenecek yeni oran sadece maaşları değil, işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına kadar 80’den fazla kalemi değiştirecek. Enflasyon ve refah payı senaryoları, zam aralığının %20 ile %40 arasında şekillenebileceğine işaret ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde gözler, 2026’da geçerli olacak yeni taban ücrette. Hem çalışanların hem de işsizlerin yakından takip ettiği düzenleme, yılbaşından itibaren maaşlardan sosyal yardımlara, tazminatlardan idari para cezalarına kadar geniş bir alanda değişiklik yaratacak. Uzmanlara göre yeni zam oranı yalnızca ücretleri artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal güvenlik ve çalışma hayatının temel ödemelerini de güncelleyecek.
Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’a göre, yıllardır uygulanan yöntem gereği asgari ücret artışı genellikle gerçekleşen enflasyonun üzerine 3–8 puan refah payı eklenerek belirleniyor.
Bu yıl için:
Yılmaz, uluslararası finans kuruluşlarının “enflasyonla mücadele” gerekçesiyle %20–%25 bandının ideal olacağını savunduğunu aktarıyor.
Mevcut net asgari ücret: 22.104 TL
Olası artış oranlarına göre tahmini yeni ücret:
Uzmanlar, nihai rakamın bu aralık içinde şekillenmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor.
Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte güncellenecek başlıca alanlar:
Bu değişiklikler hem çalışan kesimi hem de sosyal güvenlik sistemi açısından doğrudan etkiler yaratacak.
Kıdem tazminatı brüt asgari ücrete bağlı hesaplanıyor.
%25 zam senaryosunda:
Bu artış özellikle uzun yıllardır aynı işyerinde çalışanlar için önemli bir fark yaratacak.
İşsizlik ödeneği brüt asgari ücretin %40–%80’i arasında hesaplanıyor.
%25 zamla birlikte:
Asgari ücret artışı rapor ödemelerine doğrudan yansıyor.
%25 zamla birlikte:
Stajyer maaşları işyerinin çalışan sayısına göre belirleniyor.
%25 zam senaryosunda:
