Asgari Ücret Zammı Yaklaşıyor: Yeni Artış Cebimizi Nasıl Etkileyecek? Tazminat ve Ödemeler Yeniden Hesaplanacak

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
2026 asgari ücret zammına yönelik beklentiler yükselirken, belirlenecek yeni oran sadece maaşları değil, işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına kadar 80’den fazla kalemi değiştirecek. Enflasyon ve refah payı senaryoları, zam aralığının %20 ile %40 arasında şekillenebileceğine işaret ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde gözler, 2026’da geçerli olacak yeni taban ücrette. Hem çalışanların hem de işsizlerin yakından takip ettiği düzenleme, yılbaşından itibaren maaşlardan sosyal yardımlara, tazminatlardan idari para cezalarına kadar geniş bir alanda değişiklik yaratacak. Uzmanlara göre yeni zam oranı yalnızca ücretleri artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal güvenlik ve çalışma hayatının temel ödemelerini de güncelleyecek.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK BEKLENTİLER

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’a göre, yıllardır uygulanan yöntem gereği asgari ücret artışı genellikle gerçekleşen enflasyonun üzerine 3–8 puan refah payı eklenerek belirleniyor.

Bu yıl için:

  • Beklenen enflasyon: %31–%33
  • Refah payı eklenmiş üst senaryo: %40
  • Alt senaryo: %20 civarı

Yılmaz, uluslararası finans kuruluşlarının “enflasyonla mücadele” gerekçesiyle %20–%25 bandının ideal olacağını savunduğunu aktarıyor.

ZAM SENARYOLARI: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLABİLİR?

Mevcut net asgari ücret: 22.104 TL

Olası artış oranlarına göre tahmini yeni ücret:

  • %20 zam: 26.524 TL
  • %40 zam: 30.946 TL
  • %25 zam (uzman tahmini): 27.630 TL

Uzmanlar, nihai rakamın bu aralık içinde şekillenmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI 80’İN ÜZERİNDE KALEMİ DEĞİŞTİRECEK

Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte güncellenecek başlıca alanlar:

  • İşsizlik maaşı
  • Kıdem tazminatı tabanı
  • Rapor parası (geçici iş göremezlik)
  • İhbar tazminatı
  • İdari para cezaları
  • SGK ve Bağ-Kur primleri
  • Stajyer ücretleri
  • Sosyal yardımlar

Bu değişiklikler hem çalışan kesimi hem de sosyal güvenlik sistemi açısından doğrudan etkiler yaratacak.

KIDEM TAZMİNATI TABANI NE OLACAK?

Kıdem tazminatı brüt asgari ücrete bağlı hesaplanıyor.

%25 zam senaryosunda:

  • Mevcut taban: 26.005,50 TL
  • Yeni taban: 32.506,88 TL

Bu artış özellikle uzun yıllardır aynı işyerinde çalışanlar için önemli bir fark yaratacak.

İŞSİZLİK MAAŞINDA TAVAN VE TABAN ARTACAK

İşsizlik ödeneği brüt asgari ücretin %40–%80’i arasında hesaplanıyor.

%25 zamla birlikte:

  • En düşük işsizlik maaşı: 10.402 TL 13.002,75 TL
  • Net ödeme: 12.604,06 TL
  • Tavan işsizlik maaşı: 25.808,12 TL seviyesine yükselebilir.

RAPOR PARASI (GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK) NASIL DEĞİŞECEK?

Asgari ücret artışı rapor ödemelerine doğrudan yansıyor.

%25 zamla birlikte:

  • Yatarak tedavi günlük ödeme: 541,78 TL
  • Ayakta tedavi günlük ödeme: 722,37 TL

STAJYER ÜCRETLERİNDE YENİ DÖNEM

Stajyer maaşları işyerinin çalışan sayısına göre belirleniyor.

%25 zam senaryosunda:

  • 20 kişi üzeri işyerlerinde: 6.631,20 TL 8.289 TL
  • 20 kişi altı işyerlerinde: 3.315,70 TL 4.144,63 TL

Kaynak: Haber Merkezi

TOKİ’de Ödeme Çerçevesi Netleşti: 1+1 ve 2+1 Konutların Taksitleri Belli Oldu
Ekonomi
27 Kasım 2025
TOKİ’de Ödeme Çerçevesi Netleşti: 1+1 ve 2+1 Konutların Taksitleri Belli Oldu

81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde ödeme planı detayları açıklandı. 1+1 ve 2+1 daireler için peşinat tutarları ve 240 aya yayılan taksitler belirlendi. İstanbul dışındaki illerde başlangıç taksitleri 6.750 TL’den başlıyor. TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvurular sürerken, vatandaşların en çok merak ettiği konu olan ödeme planı netleşti. Kurada hak sahibi olacak […]

Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
Ekonomi
27 Kasım 2025
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, gün içinde 11.000 puana yaklaşan seyrinin ardından günü yüzde 0,28 yükselişle 10.945,49 puandan tamamladı. Bankacılık hisseleri günün en güçlü performansını sergiledi. Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki pozitif fiyatlamaların etkisiyle günü yükselişle kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 30,83 puan artarak 10.945,49 seviyesinde tamamlandı. Gün içi oynaklığı yüksek olan endeks, […]

Konut Piyasasında Yeni Trend: 1+1 ve 2+1 Dairelere Rekor Talep!
Ekonomi
27 Kasım 2025
Konut Piyasasında Yeni Trend: 1+1 ve 2+1 Dairelere Rekor Talep!

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da konut arayışında küçük metrekareli daireler öne çıktı. Artan maliyetler ve yüksek fiyatlar, vatandaşları 1+1 ve 2+1 dairelere yönlendiriyor. Türkiye’de konut satışları yıl genelinde yükseliş trendini korurken, talebin yönü değişti. Büyük şehirlerde yüksek fiyatlar nedeniyle geniş metrekareli evler alıcı bulmakta zorlanırken, 1+1 ve 2+1 dairelere olan talep hızla artıyor. Ankara İnşaat […]

2026’da Araç Sahiplerine Kötü Haber: MTV Zammı Modeller ve Motor Hacmine Göre Netleşti
Ekonomi
27 Kasım 2025
2026’da Araç Sahiplerine Kötü Haber: MTV Zammı Modeller ve Motor Hacmine Göre Netleşti

2026 yılı için MTV tutarları, yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla belli oldu. Araç sahiplerini yeni yılda motor hacmine göre ciddi artışlar bekliyor. Türkiye’de milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2026 tarifesi netleşti. TÜİK’in duyurduğu %25,49 yeniden değerleme oranı, yeni yılda ödenecek tüm MTV tutarlarına doğrudan yansıdı. 1 Ocak itibarıyla […]

2026 Yemek Kartı Ücreti Belli Oldu: Günlük Tutar Yükseldi
Genel
27 Kasım 2025
2026 Yemek Kartı Ücreti Belli Oldu: Günlük Tutar Yükseldi

Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından çalışanların merakla beklediği 2026 yemek kartı ücreti resmen netleşti. Yeni yılda işverenlerin sağlayacağı günlük yemek bedeli 301,2 TL olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartı ücretlerine de açıklık getirdi. 2026 yılında uygulanacak yeniden […]

Ailelere 645 bin TL devlet desteği verilecek! Tek şartı var
Ekonomi
27 Kasım 2025
Ailelere 645 bin TL devlet desteği verilecek! Tek şartı var

Evlilik ve doğum desteklerinde 2026 itibarıyla yeni dönem başlıyor. Kredi tutarları artırılırken, çocuk başına sağlanan ödemeler de yeniden düzenlendi. Pilot uygulamanın Türkiye geneline yayılmasıyla yüz binlerce genç ve aile kapsam içine alınacak. Aile yılı kapsamında başlatılan evlilik ve doğum desteklerinde 2026 itibarıyla yeni dönem başlıyor. Deprem bölgesinde pilot olarak uygulanan faizsiz evlilik kredisi tüm ülkeye […]

