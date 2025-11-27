Asgari Ücret Zammı Yaklaşıyor: Yeni Artış Cebimizi Nasıl Etkileyecek? Tazminat ve Ödemeler Yeniden Hesaplanacak

2026 asgari ücret zammına yönelik beklentiler yükselirken, belirlenecek yeni oran sadece maaşları değil, işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına kadar 80’den fazla kalemi değiştirecek. Enflasyon ve refah payı senaryoları, zam aralığının %20 ile %40 arasında şekillenebileceğine işaret ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde gözler, 2026’da geçerli olacak yeni taban ücrette. Hem çalışanların hem de işsizlerin yakından takip ettiği düzenleme, yılbaşından itibaren maaşlardan sosyal yardımlara, tazminatlardan idari para cezalarına kadar geniş bir alanda değişiklik yaratacak. Uzmanlara göre yeni zam oranı yalnızca ücretleri artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal güvenlik ve çalışma hayatının temel ödemelerini de güncelleyecek.

2026 ASGAR İ ÜCRET ZAMMI İ Ç İN İLK BEKLENTİLER

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’a göre, yıllardır uygulanan yöntem gereği asgari ücret artışı genellikle gerçekleşen enflasyonun üzerine 3–8 puan refah payı eklenerek belirleniyor.

Bu yıl için:

Beklenen enflasyon: %31 –%33

Refah pay ı eklenmiş üst senaryo: %40

Alt senaryo: %20 civar ı

Yılmaz, uluslararası finans kuruluşlarının “enflasyonla mücadele” gerekçesiyle %20–%25 bandının ideal olacağını savunduğunu aktarıyor.

ZAM SENARYOLARI: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLAB İLİR?

Mevcut net asgari ücret: 22.104 TL

Olası artış oranlarına göre tahmini yeni ücret:

%20 zam: 26.524 TL

%40 zam: 30.946 TL

30.946 TL %25 zam (uzman tahmini): 27.630 TL

Uzmanlar, nihai rakamın bu aralık içinde şekillenmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor.

ASGARİ ÜCRET ARTI ŞI 80’İN ÜZER İNDE KALEMİ DEĞİŞTİRECEK

Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte güncellenecek başlıca alanlar:

İşsizlik maaşı

Kıdem tazminatı tabanı

Rapor parası (ge çici i ş g öremezlik)

İhbar tazminatı

İdari para cezaları

SGK ve Bağ-Kur primleri

Stajyer ücretleri

Sosyal yard ımlar

Bu değişiklikler hem çalışan kesimi hem de sosyal güvenlik sistemi açısından doğrudan etkiler yaratacak.

KIDEM TAZMİNATI TABANI NE OLACAK?

Kıdem tazminatı brüt asgari ücrete bağlı hesaplanıyor.

%25 zam senaryosunda:

Mevcut taban: 26.005,50 TL

Yeni taban: 32.506,88 TL

Bu artış özellikle uzun yıllardır aynı işyerinde çalışanlar için önemli bir fark yaratacak.

İŞSİZLİK MAAŞINDA TAVAN VE TABAN ARTACAK

İşsizlik ödeneği brüt asgari ücretin %40–%80’i arasında hesaplanıyor.

%25 zamla birlikte:

En d ü ş ük i şsizlik maaşı: 10.402 TL → 13.002,75 TL

Net ödeme: 12.604,06 TL

Tavan i şsizlik maaşı: 25.808,12 TL seviyesine y ükselebilir.

RAPOR PARASI (GEÇ İCİ İŞ G ÖREMEZL İK) NASIL DEĞİŞECEK?

Asgari ücret artışı rapor ödemelerine doğrudan yansıyor.

%25 zamla birlikte:

Yatarak tedavi g ünlük ödeme: 541,78 TL

Ayakta tedavi günlük ödeme: 722,37 TL

STAJYER ÜCRETLER İNDE YENİ D ÖNEM

Stajyer maaşları işyerinin çalışan sayısına göre belirleniyor.

%25 zam senaryosunda:

20 ki şi üzeri i şyerlerinde: 6.631,20 TL → 8.289 TL

20 ki şi altı işyerlerinde: 3.315,70 TL → 4.144,63 TL

Kaynak: Haber Merkezi